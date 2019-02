Pojavnost raka v Sloveniji se je v zadnjih 20 letih podvojila

Letos na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) poudarjajo predvsem pomen udeleževanja v presejalnih programih Zora, Dora in programu Svit, ki so namenjeni zgodnjemu odkrivanju raka materničnega vratu, dojk in raka na debelem črevesju in danki.

Poudarjanje osebnega prispevka slehernega posameznik k zmanjšanju obolevnosti za rakom je tudi osrednja vsebina triletne kampanje, ki jo je Mednarodna zveza za boj proti raku začela letos in bo potekala do konca leta 2021. Slogan kampanje ponazarja, da lahko vsakdo sprejme ukrep, ki bo zmanjšal tveganje za nastanek raka.

Po podatkih Onkološkega inštituta največ prebivalcev Slovenije zboli in umre za raki, ki so predvsem posledica slabega življenjskega sloga, oziroma za posledicami kajenja, prekomernega uživanja alkohola, prekomernega hranjenja in debelosti, premalo gibanja.

Še vedno velja, da za rakom v Sloveniji pogosteje zbolevajo in umirajo moški, saj ti v večji meri uživajo alkohol kot ženske, prav tako je med njimi več debelih in prekomerno hranjenih, več kadilcev, poleg tega pa se manj udeležijo različnih preventivnih akcij, tudi v programu Svit.

Kljub temu število novih rakov na debelem črevesu in danki od leta 2011 upada. Od leta 2010, ko je bilo število novih rakov najvišje, 1724, je to število upadlo in je v 2013 znašalo 1375, torej 349 novih rakov manj.

Pojavnost raka v Sloveniji se povečuje, vsako tretjo smrt zaradi raka lahko pripišemo tobaku

Podatki Registra raka kažejo, da v zadnjih letih za rakom letno zboli več kot 12.000 Slovencev, okoli 6500 moških in okoli 6000 žensk, umre pa jih nekaj več kot 5700, okoli 3200 moških in 2500 žensk. Petletno relativno preživetje odraslih slovenskih bolnikov s katero koli vrsto raka, brez nemelanomskega kožnega, ki so zboleli v obdobju 2006–2010, je bilo 50-odstotno, bolnic pa skoraj 60-odstotno.