Njegov svet zajela tema, novo luč našel v branju

Rodil se je kot zdrav, videč otrok, oslepel je pri 11 letih. "Imel sem lepo otroštvo, na deželi, v Rušah," se spominja. Težave z vidom so se pojavile iznenada, leta 1972. Najprej na eno oko, potem v bolnišnici pa še na drugo. Vse skupaj se je nato zgodilo zelo hitro - v nekaj mesecih. In takrat se je zanj začelo povsem drugačno življenje. "Nekaj časa sem bil čisto zmeden, spraševal sem se, kako zdaj naprej živeti, kako se šolati ..."

"Spominjanje barv iz srečnega otroštva ... Tedaj ko se je vse skupaj začelo, sem bil še otrok. Bilo mi je 11 let, obiskoval sem 5. razred ruške osnovne šole. Spominjam se, da so mi tisti teden sošolci večkrat omenjali, kako rdeče imam levo oko." Tako svojo pripoved, kako je ves njegov svet nenadoma zajela popolna tema, prične danes 61-letni Goran Glaser .

Prva diagnoza je bil glavkom na levem očesu, potem v bolnišnici pa še odstop mrežnice na desnem očesu. To je sčasoma nato tudi toliko propadlo, da so ga morali odstraniti. Na desni strani imam tako protezo, levo oko pa tudi nič ne vidi.

Imel je srečo, da so mu na pomoč že zelo kmalu priskočile strokovne službe - tedanji Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana je imel mobilno enoto, ki ga je obiskala na domu, pri njem se je oglasil tudi takratni predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor. "Na začetku mi je poklonil en tak abecednik, da sem se začel učiti brajevo pisavo. In sem bil tako navdušen, da sem se res v kratkem - v enem ali dveh dneh - naučil vse črke," pripoveduje.

Sprva se je pisalo s posebno tablico: s šilom se je zrcalno vbadalo v papir, in to od desne proti levi. List papirja se je nato obrnilo in bralo od leve proti desni. Velik napredek v razvoju brajeve pisave oziroma pripomočkov zanjo pa je bil brajev stroj, ki je v uporabi še danes. "Uporabnost je boljša, enostavnejša, zavzame manj prostora. Vedno namreč nimaš pri sebi elektronske naprave," ponazarja Glaser.

Za pisanje so sprva uporabljali posebne tablice. "To je bilo zelo naporno, zamudno in težko, ker si pisal od desne proti levi - zrcalno, s posebnim orodjem - šilom - si v list papirja vbadal 'pikice'. Ko si list obrnil, pa si lahko od leve proti desni prebral," razlaga. Nato so prišli brajevi stroji, podobni pisalnim, ki so uporabni še zdaj, a okorni in predvsem glasni. "Ko si moral hitro pisati po nareku, je vse ropotalo. Pri nas je to zgledalo kot v kakšni delavnici," se pošali. V '90. letih so v uporabo nato prišle elektronske naprave, poljudno imenovane brajove vrstice. Napravo se lahko uporablja kot samostojno enoto, ali pa se jo priklopi na računalnik, telefon. "Je majhna, lahko jo imaš zmeraj pri sebi, kaj prebereš, si tudi zabeležiš, kaj krajšega zapišeš, pa potem doma popraviš, razširiš," nas Glaser popelje skozi kratko zgodovino razvoja naprav, ki v svet opismenjevanja in literature danes vodijo slepe in slabovidne otroke.

V videči pisavi, na pisalni stroj napisal knjigo

Ljubezen do branja - in pisanja - pa ga je tako prevzela, da je napisal tudi knjigo. A ne v brajici, pač pa na običajen pisalni stroj. "Na srečo smo imeli v Zavodu za slepe v Ljubljani že takrat v '70. letih predmet strojepisje. Mogoče se je nekaterim zdelo brezveze, ampak je potem vseeno bilo zelo koristno - ko so se pojavili računalniki, nismo imeli težav s tipkovnico." Njegova 'pričevanka' Črni metulj v očeh je bila šele lani prepisana v brajevo pisavo. Ob tem za primerjavo pokaže tudi debel 'fascikel' z zgodbo svojega življenja: "Toliko več vzame drobna 90-strani dolga knjižica, prepisana v brajevo pisavo."

"Za slepe in slabovidne je to stik, komunikacija s svetom"

A kljub obsežnosti teh knjig, je za slepe in slabovidne učenje brajice še vedno izrednega pomena, poudarja sogovornik. "Menim, da je to zelo koristno. Ljudje, ki oslepijo kasneje v življenju, se verjetno ustrašijo, ker mogoče na začetku res ni tako enostavno. V brajlovi pisavi se črke držijo tako skupaj, da jih na novo oslepeli sprva niti ne loči. Ko pa to obvladaš, potem je pa seveda zelo koristno. Ni nujno, da bereš romane ... Je pa to stik, komunikacijo s svetom," poudarja.

Prav tako se mu zdi pomembno, da tudi z novimi tehnologijami brajica ne zamre. "Tehnologija se toliko razvija, zdaj so tukaj računalniki, ko je brajeve vrstice veliko bolj enostavno uporabljati - si kaj zabeležiti ali pa tudi kaj prebrati. Mnogi ne berejo daljših tekstov v brajovi pisavi, ker je dosti lažje poslušati zvočne posnetke. Za kakšne romane je poslušanje seveda bolj priročno, dočim za kakšno strokovno literaturo, za študente je pa zelo koristno. Sploh, ker v brajovi pisavi otipaš, kako je beseda - sploh tuja - napisana. Pri zvoku je to težje. Jaz, čeprav nisem dober čitalec, cenim brajevo pisavo," pove in doda, da je tukaj povsem praktična uporaba. "Že zato, da si lahko kaj označiš - recimo, ko si shranjuješ položnice, da veš kaj kam shraniti. Sem zelo hvaležen, da to obstaja."

Življenjska moč, boj, pogled na življenje

Glaser sicer jasno poudarja, da ni človek, ki bi se zaradi slepote smilil samemu sebi, še manj želi, da ga pomilujejo drugi. "Živim zadovoljno in aktivno življenje. Kot vsak človek sem imel različna obdobja v življenju - naprej lepo otroštvo, potem slepota, šolanje. Imel sem srečo, da nisem imel težav z zaposlitvijo in sem kar hitro dobil službo. Delal sem kot maser, sprva v mariborskem medicinskem centru, nato v bolnišnici, vse do upokojitve. Ker imamo slepi benificirano delovno dobo, sem se lahko upokojil še dokaj mlad. Ustvaril sem si družino, bilo je kar precej dinamike tudi v družinskem življenju. Vseskozi sem povezan z društvom slepih, kjer imamo razne aktivnosti, deloval sem tudi pri izvršnem odboru društva."

In čeprav pridejo tudi kakšni trenutki, ko mu kaj ne uspe, pravi, da je najpomembneje da ne odneha. "Sam lahko grem na sprehod okoli bloka, ali pa do društva slepih, ne morem pa nekam v naravo, da bi rekel: zdaj bom pa šel na Pohorje, ali pa na Piramido. Za to potrebujem spremstvo. Pomemben pa je pozitiven odnos do življenja. Hvaležen sem, da sem bolj nagnjen k takšnemu pozitivnemu odnosu, kot pa h kakšni zagrenjenosti ali tarnanju," še sklene.