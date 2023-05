Svetovni dan brez tobaka: 'ZA Slovenijo brez tobaka in nikotina 2040'

Elektronske cigarete, ogrevane tobačne izdelke, nikotinske vrečke in brezdimne tobačne izdelke prav tako v višjem odstotku uporabljajo mladostniki in mladi odrasli kot odrasli v starejših starostnih skupinah. Ti izdelki uporabnike izpostavijo zdravju škodljivim snovem in jih zasvojijo, še posebej tvegana pa je uporaba teh izdelkov med mladostniki in mladimi odraslimi.

V predlogu sprememb Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov se uvajajo zaostritve zakonodaje, katerih cilj je zmanjšanje uporabe tobačnih povezanih izdelkov. Medtem ko se odstotki uporabnikov tobačnih izdelkov za kajenje znižujejo, se višajo odstotki uporabnikov povezanih izdelkov, to je elektronskih cigaret in ogrevanih tobačnih izdelkov, tako med mladostniki kot odraslimi, a med mladostniki izraziteje.

"Na ministrstvu za zdravje smo pripravili novelo Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, s katero v slovenski pravni red prenašamo Delegirano direktivo Komisije, ki državam članicam nalaga, da prepovemo prepoved značilnih arom (npr. sadja, začimb, zelišč, alkohola, bombonov, mentola, vanilje ...) in aromatičnih snovi v ogrevanih tobačnih izdelkih. Poleg prepovedi arom v ogrevanih tobačnih izdelkih predlog zakona omejuje privlačne arome (npr. sadne ali sladke) tudi v elektronskih cigaretah z namenom, da bodo ti izdelki manj privlačni za otroke in mladostnike, med katerimi njihova uporaba strmo narašča in je precej višja kot med odraslimi. Zaradi privlačnih arom so elektronske cigarete prijetnejše za uporabo, napačno zaznane kot manj škodljive od klasičnih cigaret ali celo kot neškodljive. Zaščititi želimo zdravje otrok in mladostnikov in vseh drugih uporabnikov, ki vdihavajo škodljive snovi v aerosolu elektronskih cigaret," je povedala Vesna Marinko, Vodja Sektorja za krepitev zdravja in preprečevanje odvisnosti na ministrstvu za zdravje.

Prepoved arom v elektronskih cigaretah so že uvedle Avstrija, Litva, Finska, Estonija, Danska, Madžarska, Nizozemska, Norveška pa v celoti prepoveduje prodajo elektronskih cigaret.

Novejši tobačni in nikotinski izdelki so zdravju škodljivi, še posebej pa je tvegana njihova uporaba med otroki, mladostniki in mladimi odraslimi

Strokovnjakinja Svetovne zdravstvene organizacije dr. Ranti Fayokun je ob nedavnem obisku v Sloveniji predstavila podatke o značilnostih in škodljivosti elektronskih cigaret, ogrevanih tobačnih izdelkov in nikotinskih vrečk. Na voljo je vedno več podatkov o zasvojljivosti elektronskih cigaret, o škodljivih učinkih na zdravje dihal ter srce in ožilje.

Elektronske cigarete so skupina zelo raznolikih izdelkov, ki se hitro spreminjajo. Vsebujejo številne arome, ki so zelo privlačne za otroke in mladostnike. Nekatere elektronske cigarete naj bi bile brez nikotina, a tudi te pogosto vsebujejo nikotin, kljub navedbam proizvajalcev.