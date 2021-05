Največ slovenskega medu izvozimo na Japonsko in v Kanado

V 2019 je bil svetovni pridelek medu za 173 odstotkov večji kot leta 1961, ob svetovnem dnevu čebel, ki ga obeležujemo danes, ugotavlja Statistični urad Republike Slovenije (Surs). V Sloveniji je leta 2019 čebele gojilo 10.145 čebelarjev in vsi skupaj so skrbeli za 208.000 panjev (od tega za 3245 ekoloških), vsak povprečno za 21 panjev. Slovenski čebelarji so v letu 2019 pridelali 650 ton medu.

Svetovna proizvodnja medu se povečuje. V letu 2019 se je povečala na 1,8 milijona ton. V istem letu so bile največje pridelovalke medu Kitajska (24 odstotkov), Evropska unija (12,5 odstotka) in Turčija (5,9 odstotka).

Zakaj 20. maj? Leta 2017 so Združeni narodi na pobudo Slovenije 20. maj razglasili za svetovni dan čebel. Na ta dan se je leta 1773 v Breznici pri Žirovnici rodil Anton Janša, slikar, začetnik modernega čebelarstva in prvi učitelj sodobnega čebelarstva na svetu. Mesec maj je tudi čas, ko se na severni polobli čebele in narava bujno razvijajo, na južni polobli pa je to jesenski čas, čas pobiranja medu in izdelave medenih izdelkov. 20. maj je tako predvsem namenjen krepitvi zavedanja o pomembni vlogi, ki jo imajo čebele in drugi opraševalci pri zagotavljanju prehranske varnosti.

V Sloveniji je bilo v letu 2019 10.145 čebelarjev, ki so skrbeli za 208.000 panjev, vsak povprečno za 21 panjev. Količina pridelka medu je močno odvisna od vremenskih razmer. V letu 2019 so bile te za pridelavo medu neugodne; slovenski čebelarji so pridelali 650 ton medu, kar je bilo 63 odstotkov manj kot leto prej. Povprečna cena medu na živilskih trgih je leta 2019 znašala 10 evrov za kilogram, kar je bilo enako kot v v treh letih pred tem.

icon-expand Vsak Slovenec na leto v povprečju zaužije okoli kilogram medu. FOTO: iStock

Število panjev v ekološki reji se povečuje, še ugotavljajo na Sursu. "V letu 2019 jih je bilo 3245, kar je bilo 13 odstotkov več kot leta 2018 in kar 49 odstotkov več kot leta 2017. Prav tako se povečuje pridelek ekološkega medu, v letu 2019 je tehtal 42 ton, kar je bilo 36 odstotkov več od povprečja zadnjih osmih let," so sporočili. Stopnja samooskrbe z medom je bila v Sloveniji leta 2019 44-odstotna, kar je bilo za 35 odstotnih točk manj kot leta 2018. Najnižja je bila leta 2014, 20-odstotna, najvišja pa leta 2000, 112-odstotna. Povprečna poraba medu se v letih 2000–2019 ni bistveno spreminjala. Najmanjša je bila 0,7 kilograma na prebivalca (v letu 2019), največja pa 1,4 kilograma medu na prebivalca (v letih 2006, 2011, 2013 in 2015).

icon-expand

Slovenija je v letu 2020 uvozila za 29 odstotkov več medu kot leta 2019, izvozila pa ga je za 8 odstotkov manj kot leto prej. "V 2020 je uvozila 1106 ton medu v vrednosti 3,4 milijona evrov, od tega ga je največ uvozila iz Belgije (22 odstotkov) in Madžarske (prav tako 22 odstotkov). V istem letu je izvozila 306 ton medu v vrednosti 1,6 milijona evrov, od tega največ na Japonsko (36 odstotkov) in Kanado (26 odstotkov).

icon-expand

Svetovni dan čebel poudarja pomen vseh opraševalcev Sicer pa je današnji svetovni dan čebel namenjen krepitvi zavedanja o pomenu, ki ga čebele in vsi drugi opraševalci imajo za kmetijstvo in biotsko pestrost. Ob letošnjem svetovnem dnevu čebel poudarjajo angažiranost vsakega posameznika v smeri zaščite opraševalcev. Napovedanih je nekaj dogodkov, med drugim bodo predstavili nagrado zlata čebela.

Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) ob letošnjem svetovnem dnevu čebel poziva vse k aktivnostim s sloganom Angažirajte se: graditev novih temeljev za čebele. V popoldanskem spletnem dogodku, ki ga organizira FAO, bo sodeloval tudi kmetijski minister Jože Podgoršek. Kar 78 odstotkov divjih rastlin potrebuje opraševanje žuželk. Od njihovega opraševanja je odvisnih tudi 84 odstotkov kmetijskih rastlin v Evropi. Opraševanje žuželk je pomembna ekosistemska storitev, v kmetijstvu v Sloveniji ocenjena na okoli 120 milijonov evrov letno. Zaradi sprememb v okolju je življenje opraševalcev vedno težje. Letos jim je zaradi neugodnega vremena in pomanjkanja hrane še posebej težko, ocenjujejo na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Slabo vreme, ki traja ves april in maj, povzroča, da so čebelarji, namesto da bi v teh dneh že opravljali prva točenja medu, primorani krmiti čebele, da bodo sploh preživele, pa dodajajo v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije.

icon-expand Zaradi letošnjega slabega vremena v aprilu in maju morajo čebelarji, namesto da bi v teh dneh že opravljali prva točenja medu, krmiti čebele, da bodo sploh preživele, opozarjajo v Kmetijsko-gospodarski zbornici Slovenije. FOTO: Dreamstime

Ob svetovnem dnevu čebel bo pri nas več dogodkov. Med drugim bo kmetijsko ministrstvo predstavilo nagrajene zasnove in izdelano nagrado zlata čebela avtorjaUrha Wiegeleja. Nagrado bo na pobudo Čebelarske zveze Slovenije podeljevala država za izjemne dosežke na svetovni ravni na področju zaščite čebel in drugih opraševalcev.

icon-expand