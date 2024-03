Svetovni dan debelosti: kakšni so podatki za Slovenijo?

Svetovni dan debelosti je enoten akcijski dan, ki poziva k usklajenemu odzivu na krizo debelosti. Tema letošnje kampanje je Spregovorimo o debelosti in ... Tema si prizadeva izkoristiti moč svetovnega dneva za začetek medsektorskih pogovorov, so pred dnevom zapisali v Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO).

Pri dekletih so ti odstotki nekoliko nižji, skoraj 17 odstotkov za prekomerno prehranjenost, okoli pet odstotkov za debelost in 1,4 odstotka za morbidno debelost. A splošni podatki prikrijejo obsežnost težave, ki jo v še večji meri zaznavamo pri socialno ekonomsko ranljivejših, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

Študija, ki je bila v sodelovanju z WHO objavljena pred svetovnim dnevom, ocenjuje, da je bilo leta 1990 na svetu približno 226 milijonov debelih odraslih, najstnikov in otrok. Število je do leta 2022 naraslo na 1,038 milijarde. Najhuje so prizadete revnejše države, obenem pa debelost med otroki in najstniki narašča hitreje kot med odraslimi, ugotavljajo raziskovalci.

Leta 2022 je po podatkih WHO prekomerna telesna teža na svetu prizadela približno 37 milijonov otrok, mlajših od pet let. Več kot 390 milijonov otrok in mladostnikov, starih od pet do 19 let, je imelo prekomerno telesno težo, od tega se jih je 160 milijonov spopadalo z debelostjo.

Veliko otrok po vsem svetu je izpostavljenih okolju, ki ne spodbuja zdravja, temveč spodbuja pridobivanje telesne teže. Predsodki in stigmatizacija, ki jih v vsakdanjem življenju doživljajo številni mladi s prekomerno telesno težo in debelostjo, škodujejo tudi njihovemu duševnemu zdravju in samozavesti, še poudarjajo v WHO.