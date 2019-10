Slovenec zadovoljstvo z delom ocenil s povprečno oceno 7,5 od 10

Mednarodna konfederacija sindikatov je 7. oktober razglasila za svetovni dan dostojnega dela. ZSSS ob svetovnem dnevu dostojnega dela poziva delodajalce k premisleku o dostojnem delu ter delavskem prispevku h gospodarski rasti in splošni blaginji v državi. Ob tem opozarja na vse bolj zabrisane meje med delom, počitkom in prostim časom.

Dostojno delo je delo, ki se za pošteno plačilo opravlja na varnem delovnem mestu ter omogoča socialno varnost, vključenost, osebni razvoj, svobodo izražanja z delom povezanih skrbi in združevanja, sodelovanje pri odločitvah, pomembnih za posameznike, ter enake možnosti za vse, so ob svetovnem dnevu dostojnega dela zapisali na Statističnem uradu RS. Slovenec z delom zadovoljen 7,5 od 10 Na blaginjo delavca, njegovo zadovoljstvo in zavzetost za delo po njihovih navedbah močno vplivata stabilnost in varnost zaposlitve. Slovenija je po kazalniku trajanja dela pri trenutnem delodajalcu v EU med prvimi, saj je leta 2018 pri istem delodajalcu delala najmanj 10 let več kot polovica delovno aktivnih, starih 25 in več let. Lani je bila povprečna ocena zadovoljstva z delom na lestvici od 0 do 10 v Sloveniji 7,5.

Slovenija je tudi ena od držav EU z najmanjšo razliko med povprečno plačo moških in povprečno plačo žensk. FOTO: Shutterstock

Običajni delovni teden pri nas je dolg 40 ur. V letu 2018 je običajno delalo 49 ali več ur na teden nekaj več kot sedem odstotkov delovno aktivnih oseb, evropsko povprečje medtem znaša devet odstotkov. Povprečna ocena dolžine prostega časa je v Sloveniji znašala 7,2. ZSSS poudarja pomen ravnovesja med delom in prostim časom Usklajevanje dela in družinskega življenja je pogosto lahko zahtevno in vpliva na kakovost dela. Ena od letošnjih osrednjih tem svetovnega dneva dostojnega dela pa je v tej luči večja vključenost žensk na trgu dela. Delovno aktivne ženske v Sloveniji so lani predstavljale 46 odstotkov vseh delovno aktivnih.

V letu 2018 je običajno delalo 49 ali več ur na teden nekaj več kot sedem odstotkov delovno aktivnih oseb. FOTO: Dreamstime