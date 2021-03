Svetovni dan Downovega sindroma: Bodimo povezani

Tudi pri varuhu človekovih pravic so opomnili, da bi vsak med nami moral imeti enakovredne pogoje za uresničevanje svojih življenjskih potreb in ciljev. "A žal pri varuhu ugotavljamo, da se otrokom z Downovim sindromom in njihovim družinam prepogosto kršijo pravice oziroma temeljne svoboščine. Med njimi najpogosteje pravica do optimalnega usposabljanja in izobraževanja, pravica do najvišje ravni zdravstvenih standardov in storitev ter usposabljanja in zaposlovanja," so zapisali v sporočilu za javnost.

Želijo si pozitiven in spoštljiv sprejem ljudi, ki so v nekaterih pogledih drugačni od večine

K ozaveščanju družbe in spoznavanju značilnosti ljudi z Downovim sindromom pa pripomorejo tudi knjižice, ki jih izdajata založba Rokus Klett in Društvo Downov sindrom Slovenija. V knjižici Kako živim in kaj si želim? so objavljena literarna in likovna dela, ki so bila izbrana na ustvarjalnem natečaju. S knjižico želijo bralcem približati posebnosti, sposobnosti in omejitve ljudi z Downovim sindromom.