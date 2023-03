Svetovni dan Downovega sindroma tokrat pod geslom 'Z nami, ne za nas'

Društvo družinam z otrokom z Downovim sindromom omogoča vključitev v različne programe, za osebe z Downovim sindromom pa izvaja vrsto aktivnosti, ki jih spodbujajo in podpirajo v njihovem razvoju, omogočajo druženje in medsebojno spoznavanje.

Predsednica Društva Downov sindrom Valerija Bužan je ob današnjem dnevu izpostavila, da je društvo v preteklem letu uspelo pridobiti nove prostore v centru Ljubljane za zaposlitev oseb z Downovim sindromom. Tam je tudi informacijska točka za opolnomočenje družin in pomoč strokovnjakom, ki bodo razvijali inkluzivno izobraževanje in zaposlovanje, mogoča je izposoja literature s tega področja.

Društvo bo ob svetovnem dnevu Downovega sindroma pripravilo tudi nekaj dogodkov v Ljubljani in drugod po Sloveniji, na katere vabi vse, ki jih želijo podrobneje spoznati in podpreti. V Ljubljani se bodo danes predstavljali na informativni stojnici, po 21 krajih po Sloveniji pa pripravljajo pohode z baloni. V prestolnici ga bodo zaključili z ogledom Narodnega muzeja Slovenija in Narodne galerije, so sporočili iz društva.