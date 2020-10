Svetovni dan hrane: 'Gojimo, hranimo, ohranjajmo. Skupaj.'

16. oktober je tudi dan hrane, ob katerem danes Svetovna organizacija za hrano in kmetijstvo (FAO) s sloganom 'Gojimo, hranimo, ohranjajmo. Skupaj.' opozarja predvsem na problematiko pandemije Covid-19, ki je otežila tudi dostop do zdravju koristne in varne hrane, predvsem revnim in ranljivim skupinam. Na NIJZ so zapisali, da: " Po oceni FAO trpi zaradi lakote 8,9 % svetovnega prebivalstva, za kar se med drugim krivi tudi nestabilne gospodarske razmere na svetovnih trgih, ki se zaradi pandemije še slabšajo. Za Slovenijo je značilno, da smo v veliki meri odvisni od uvoza hrane, kar povečuje naše tveganje za prehransko varnost." Strokovnjaki v tem času predlagajo, da naj bo prehrana sestavljena iz kakovostnih, hranljivih in lokalnih živil. V ta namen so na NIJZ oblikovali smernice oziroma prehranske nasvete v času nove virusne bolezni.

Ne pretiravajmo z zalogami hrane

Priporočajo, da je prehrano vedno potrebno načrtovati vnaprej, pri čemer je pomembno, da načrtujemo le toliko hrane, kot jo dejansko potrebujemo oz. jo nameravamo porabiti in preglejmo, katera živila že imamo doma. Opozarjajo, da, kljub razmeram, naj bo nakup hrane in surovin preudaren in ne paničen. "Pred nakupom vedno pomislite tudi na prijatelje in sosede v stiski, zlasti če gre za starejše in bolne, ki morda potrebujejo vašo pomoč. Prihranite jim pot v trgovino in opravite nakup še za njih,"dodajajo. Trgovine obiskujmo čim redkeje, saj za čas trajanja ukrepov velja, da se moramo držati priporočil in se med nakupom izogibati nepotrebnim stikom. "Da bi tveganje za okužbo z novim koronavirusom čim bolj zmanjšali, obiskujte trgovino na primer vsakih 14 dni."

Trenutno ni dokazov, da bi se novi koronavirus prenašal s hrano, kar pomeni, da se virus na površini živil ali v živilih ne razmnožuje, toda opozarjajo, da v teoriji obstaja možnost, da se s kašljanjem, kihanje ali umazanimi rokami koronavirus prenese na embalažo in preko nje na drugega človeka. Tak prenos najbolj učinkovito zmanjšajo z doslednim in rednim umivanjem rok, se izdelkov čim manj dotikamo, sveže sadje in zelenjavo temeljito umijemo pod tekočo vodo, živila toplotno obdelamo in jih ustrezno shranimo.

Jejmo uravnoteženo

Celodnevno prehrano razdelimo na tri do pet obrokov, kjer naj bo kosilo največji obrok, večerja pa naj bo količinsko pol manjša od kosila. Opozarjajo, da se je pametno izogibati nezdravim prigrizkom. Vsak glavni obrok naj vključuje čim širši nabor različnih živil, kot so beljakovine (mlečni izdelki, meso, ribe, jajca, stročnice), ogljikovi hidrati (žita in polnovredni žitni izdelki), zelenjava in sadje, kakovostne maščobe (sončnično, oljčno, bučno olje) in tekočine (navadno vodo, mineralno vodo, nesladkan čaj). Priporočajo, da se poslužujemo osnovnih, svežih živil. Polovico krožnika naj zavzema zelenjava, četrtino beljakovinska živila, preostalo četrtino pa škrobna živila. Glavnemu obroku dodajmo še dve razprti dlani solate in dnevno zaužijmo med 400 in 650 grami zelenjave in sadja.