Združenje za sadjarstvo po državno pomoč: 40 odstotkov nižji pridelek

"Čeprav jabolko ostaja eden najpomembnejših in najbolj priljubljenih sadežev, se panoga sooča z izjemnimi podnebnimi in tržnimi izzivi," so ob današnjem svetovnem dnevu jabolk zapisali v združenju za sadjarstvo, ki deluje v okviru Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS.

V Sloveniji na 1905 hektarjih intenzivnih nasadov jablan v normalnih letih pridelamo 50.654 ton jabolk. Letos je pridelek zaradi ekstremnih vremenskih razmer občutno manjši.

Pod večletnim povprečjem je tudi celotna evropska pridelava jabolk, predvsem zaradi hudih pozeb, toče in močnega deževja v Bolgariji, Latviji, Litvi, Romuniji, Poljski in na Madžarskem. V Turčiji letos zaradi ekstremnih vremenskih dogodkov beležijo za 39 odstotkov nižji pridelek jabolk.

Pričakovana letošnja pridelava jabolk v svetu je 65,4 milijona ton, od tega na Kitajsko odpade 58 odstotkov, na EU 16 odstotkov in na ZDA osem odstotkov svetovne pridelave.

V združenju so izpostavili pomen stabilne in predvidljive kmetijske politike ter nujne ukrepe za dolgoročno ohranjanje konkurenčnosti slovenskega sadjarstva. Kot poudarjajo, je nujno učinkovitejše prilagajanje podnebnim spremembam, obvladovanje tveganj in večja stabilnost.