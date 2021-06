Svetovni dan krvodajalstva: na dan potrebujemo več kot 300 krvodajalcev

Ob tem je spomnil, da kri kljub napredku medicine ostaja nenadomestljivo zdravilo in najdragocenejše darilo, ki ga lahko človek podari sočloveku. Predsednik se je tudi zahvalil vsem krvodajalcem in izrazil željo, da bi darovalo še več ljudi.

"Krvodajalstvo je najbolj množična in plemenita oblika solidarnosti in ima v Sloveniji zares dolgoletno in ugledno tradicijo," je ob dnevu krvodajalstva dejal Borut Pahor. "Med nami je postalo vrednota, ki se prenaša med generacijami in ni se še zgodilo, da bi kdo, ki bi kri potreboval, ostal brez nje," je dodal.

Ljudi si k darovanju krvi prizadevajo pritegniti tudi v Zavodu za transfuzijsko medicino, kjer znotraj iniciative Daruj energijo za življenje, ki poteka pod sloganom Velika družina srčnih ljudi, predstavljajo krvodajalske družine, v katerih kri daruje več generacij.

V Sloveniji sicer dnevno za bolnike potrebujemo v povprečju od 300 do 350 krvodajalcev na dan. Kot so še zapisali na spletni strani zavoda, se Slovenija po številu krvodajalcev uvršča v evropsko povprečje, na področju preskrbe s krvjo pa smo samozadostni. Ob tem so izpostavili tudi dobro zgrajen sistem krvodajalstva in veliko pripravljenost ljudi za darovanje krvi. Od leta 2011 so tako skupaj s partnerstvom Rdečega križa Slovenije in Petrola zabeležili skoraj 95.000 novih krvodajalcev.

Ali lahko darujemo kri, če smo se cepili?

Če ste bili cepljeni proti bolezni covid-19 z mRNA-cepivom (Pfizer/BioNTech – Comirnaty in COVID-19 Vaccine Moderna) ali vektorskim cepivom (AstraZeneca – Vaxzevria, COVID-19 Vaccine Janssen) lahko darujete kri že naslednji dan (po 24 urah), če niste imeli neželenih učinkov.

Če ste bili cepljeni proti gripi, klopnemu meningoencefalitisu, humanemu papiloma virusu ali davici in po cepljenju niste imeli stranskih učinkov (tj. bolečin na mestu cepljenja, povišane telesne temperature ali utrujenosti), lahko darujete kri že naslednji dan, če ste bili cepljeni proti hepatitisu B oziroma proti hepatitisu A in B, lahko darujete kri po 14 dneh, če ste se cepili proti mumpsu, ošpicam, rdečkam, rumeni mrzlici, paratifusu, tifusu, koleri, tuberkulozi ali noricam, pa lahko kri darujete čez štiri tedne, pojasnjujejo na Zavodu za transfuzijsko medicino.