Najlažji novorojenček v ljubljanski porodnišnici, ki se je rodil pri le 22 tednih, je tehtal zgolj 370 gramov. Takšni primeri so velika redkost. Napoved se za novorojenčke izboljša pri 24 tednih, a to še ne pomeni, da sta njihovo preživetje in normalen razvoj samoumevna. 17. novembra praznujemo svetovni dan nedonošenčkov, ki svoje prve dneve, tedne, tudi mesece namesto ob mami preživijo v inkubatorjih. V Sloveniji pride prezgodaj na svet kar okoli 1400 otrok na leto. Kako je, ko te že mesece pred predvidenim rokom poroda postavijo pred dejstvo, da se mora otrok roditi zdaj? Dve mamici sta zaupali svoji zgodbi.

Sandra in Petra sta mamici, ki sta otroke rodili pred dvema letoma. Sandra je hčerko rodila točno na prvi dan 26. tedna, Petra pa je v 29. tednu povila dvojčka – dečka Adama in Žana. Opisuje paniko, ki jo je ob tem prežemala: "Po telesu sem čutila prav fizično bolečino." Adam je imel ob porodu 900 gramov, "niti za štruco kruha ni bil". Zdaj je zrasel in ima 11 kilogramov. Žan je medtem ob porodu tehtal 1540 gramov, zdaj pa ima 13 kilogramov, opisuje njuna mama. Ker je nosila enojajčna dvojčka, je imela preglede pogosteje. Na zadnjem so ugotovili, da manjši – Adam – nima več vzpostavljenih pretokov ter da ne dobiva hrane. Rešitev je bila prekinitev nosečnosti. "To je bil največji šok v življenju. Ne veš, kaj to pomeni. Sprašuješ zdravnike, ki pa ne vedo, kaj naj ti rečejo," pove Petra.

icon-expand Junaki 1. nadstropja. FOTO: Shutterstock

V čakanju na carski rez je bila Petra v strahu in paniki. Na spletu je iskala podobne zgodbe s srečnim koncem, da bi ji vlila več upanja, vendar pa tega ni našla. Zato se je odločila, da potem, ko pridejo vsi zdravi domov, te zgodbe začne sama. In tako je nastala Facebook stran Junaki 1. nadstropja. Avtorica ene od zgodb, zgodbe male Julije, je tudi Sandra, ki je imela rok poroda 13. decembra. Vendar pa so se popadki začeli že s 5. na 6. september. "Bila sem v neki svoji paniki, ampak potem sem se poskusila zazreti vase. Rekla sem si: Umiri se, vse, kar lahko narediš, je, da se otrok rodi mirni materi, potem pa bomo reševali sproti," se spominja. Spominja se tudi hčerinega prvega joka: "Rekla sem si: ok, ni najslabši scenarij." Njena želja v porodni sobi je bila, da bi Julijo po porodu, če bi bilo to mogoče, vsaj videla. "In so mi jo pokazali, lahko sem jo tudi poljubila. Nato pa so jo odpeljali," pravi. Deklica je bila velika za eno dlan, opisuje Sandra, tehtala pa je 770 gramov. Znova jo je lahko videla čez nekaj ur.

icon-expand Matere se ob tem velikokrat srečujejo tudi s samoobtoževanjem, ali so za nastalo situacijo krive same. FOTO: iStock