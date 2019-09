"Počutim se mrtvo, a srce še vedno bije. Ne vem več, kaj naj, res ne ... Al' naj umrem al' naj grem naprej ... ker po eni strani sem že mrtev." – To je izsek iz pisma mladega fanta, ki kliče na pomoč, ki se očitno nahaja v hudi stiski, v kateri se počuti osamljenega, počuti se nerazumljenega. A je vseeno našel dovolj poguma, da je svoje občutke izlil v svetovalnici za mlade To sem jaz. In tam so mu prisluhnili tako strokovnjaki kot vrstniki ter mu vsak s svojim nasvetom in besedami skušali pregnati slabe misli, mu vliti upanje in mu podali tudi konkretne nasvete, kako lahko spleza iz temnega brezna. "Zaupam vate in tu sem, da greva skupaj naprej," se je glasil eden od zapisov. Včasih je že to dovolj, da nekomu rešimo življenje.

Verjetno se je v njegovih besedah našel marsikdo, ki se spopada s hudo duševno stisko in ne vidi izhoda. Pogosto v takšnih trenutkih posameznika obdajo neznosni občutki, da je sam in da ni nikogar, s komer bi delil svoje breme, ki bi ga razumel.

Nikoli ne bomo mogli preprečiti vseh samomorov, opozarjajo strokovnjaki. A vendarle, kako lahko ukrepamo, ko nekdo kaže znake samomorilnosti? "Najprej je treba opaziti, da je nekaj narobe. Rada svetujem ljudem, da vedno kadar se nekdo, ki ga sicer dobro poznajo, zadnje čase zdi drugačen v vedenju, v čustvih, ni nič narobe, če ga vprašamo: 'Zdiš se mi spremenjen, se kaj dogaja? Ti lahko kako pomagam? Je kaj narobe?' In običajno takšno dokaj nevtralno, pa vendarle vprašanje, ki zbuja skrb, sproži v tem človeku neke odgovore. In včasih dobimo poplavo besed, včasih tudi ne. Ampak že to, da smo opazili in nagovorili posameznika, je lahko dovolj, da nas bo – če ne danes – naslednjič poiskal in z nami začel pogovor," pravi Nuša Konec Juričič, specialistka javnega zdravja.

Ravno sprememba vedenja in odnosa do bližnjih, žalost, apatija, opuščanje dejavnosti, ki jih je oseba prej rada opravljala, težave z zbranostjo in težave s spanjem, so lahko rdeča luč, da oseba stoji na robu in da ne najde izhoda iz stiske. V takšnih situacijah je pomembno, da se odzovemo hitro, saj so študije pokazale, da je hitro reševanje stisk tisto, ki pomaga preprečevati poslabšanje in tudi začetek razmišljanja o samomoru, poudarja Anamarija Zavasnik, specialistka klinične psihologije in predsednica Slovenskega združenja za preprečevanje samomora.

Več samomorov na vzhodu države in med moškimi

10. septembra obeležujemo svetovni dan preprečevanja samomora. Slovenija se je dolga leta nahajala v vrhu evropskih držav po pogostosti samomora. Trend se v zadnjih 20 letih obrača navzdol; tako je lani umrljivost zaradi samomora v primerjavi s podatki izpred dveh desetletij upadla za 30 odstotkov, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Trend upadanja je opazen v praktično vseh starostnih skupinah.

Zanimivo pa je, da obstajajo izrazite razlike med regijami. Samomorov je denimo več na vzhodu kot na zahodu države. Ta podatek sicer sovpada tudi z razlikami v kazalnikih duševnega zdravja za te regije. Prav tako je izrazita razlika med spoloma. Samomorov je med moškimi približno štirikrat več kot med ženskami. Pri poskusih samomora pa je razmerje ravno obratno, saj jih je več pri ženskah, manj pa pri moških. V Sloveniji je v letu 2018 zaradi samomora umrlo 353 oseb, od tega 274 moških in 79 žensk.