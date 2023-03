Svetovni dan spanja: Slovenci premalo spimo

Nacionalna raziskava o vplivu pandemije na življenje, ki jo je izvedel Nacionalni inštitut za javno zdravje, je pokazala, da je 42 odstotkov odraslih prebivalcev in prebivalk Slovenije (starih med 18 let ali več) v času pandemije covida-19 med delovnim tednom spalo manj kot 7 ur na noč in tako ne dosegajo priporočil o dolžini spanja 7 do 9 ur na noč.

Spanje ima zelo velik vpliv na naš um in telo, zato je ključnega pomena za naš vsakdan. Čeprav se s spanjem srečujemo vsi, ima vsakdo tudi drugačno predstavo o tem, kaj se dogaja, ko spimo. Po mnenju nekaterih strokovnjakov je spanje stanje začasne kome, ki telesu omogoča, da je hkrati zavestno in nezavestno.

Tudi slovenski mladostniki niso kaj dosti drugačni. Le 54 odstotkov 11-letnikov in 26 odstotkov 13-letnikov med šolskim tednom spi skladno s priporočili – 9 do 11 ur na noč. Rezultati pa so z vsakim letom še slabši.

Za urejeno spanje ni dovolj le primerna dolžina spanja

Kot je Nacionalni inštitut za javno zdravje objavil na svoji spletni strani, so poleg zadostne dolžine spanja pomembni tudi kakovost, primerna časovna umeščenost in reden urnik spanja. Kakovostno spanje je le takrat, kadar zvečer potrebujemo čim krajši čas, da zaspimo, se preko noči čim manjkrat prebujamo in so prebujanja kratka, se zjutraj večinoma zbudimo sveži in spočiti ter čez dan normalno opravljamo vsakodnevne aktivnosti.

NIJZ: "Spanje je steber človekovega zdravja"

Spanje je ključni pokazatelj splošnega zdravja in dobrega počutja. Vaše srce in ožilje vam bosta hvaležna, če boste dobro spali, spanec pa znižuje tudi krvni tlak, vpliva na celično obnovo in presnovo, uravnava količino inzulina in glukoze, tek in telesno težo, ohranja bogat mikrobiom črevesja ter vpliva na raven razpoložljive energije in našo telesno pripravljenost. "Spanje je pomembno za normalno delovanje možganov, saj okrepi vrsto možganskih funkcij, vključno s sposobnostjo za učenje, pomnjenje ter sprejemanje logičnih odločitev in dobrih izbir."