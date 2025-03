Svetovni dan sreče na kmetiji Kos: skotili so se telički trojčki

Letos je v Sloveniji svetovni dan sreče še posebej občuten! V Radečah je svoj loto listek vplačal novopečeni milijonar, na kmetiji Kos pa so doživeli pravi čudež narave. Njihova krava je skotila trojčke teličke. Gre za izjemno redek pojav v živalskem svetu, saj se zgodi le enkrat na 100 tisoč rojstev, hkrati pa prinaša tveganja, kot so zapleti pri kotitvi ali nizka porodna teža mladičev. V tem primeru je bila kotitev brez težav, telički in pa mamica pa so zdravi. Sreča je torej popolna.