Letošnjo skupno kampanjo so pripravili Evropska radiodifuzna zveza (EBU), Global TV Group, egta in ACT. Njen osrednji element je 30-sekundni video, ki v ospredje postavlja zaupanje ter poudarja vrednost odgovornega novinarstva in pomen profesionalnih medijev za demokracijo. Gledalce nagovarja, naj premislijo, od kod prihajajo zgodbe, ki jih gledajo, berejo in delijo.

"Gledalci vidijo prispevek, ne vidijo pa neštetih klicev, raziskovanja in preverjanja dejstev pred objavo. Prav s tem delom se gradi zaupanje v novinarstvo. Zgodbe nikoli ne objavimo, dokler je ne preverimo do konca. In danes, ko je lahko vsak posnetek ustvarjen z umetno inteligenco, je ta nevidni del našega dela temelj verodostojnega novinarstva," je poudaril Damjan Košec, vodja in odgovorni urednik informativnega in športnega programa PRO PLUS.

"Ko je težko ločiti resnično podobo ali zgodbo od lažne, je okolje, v katerem se srečujemo z informacijami, pomembnejše kot kdaj koli prej. Izdajatelji si zaupanje pridobijo z odgovornim novinarstvom in visokimi uredniškimi standardi, občinstvo pa obdržijo s kakovostnimi vsebinami," je dodala Katty Roberfroid, generalna direktorica egta