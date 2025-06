Svetovni dan varne hrane: ko svežina sreča kakovost

V Lidlu Slovenija kakovosti in varnosti hrane namenjajo posebno skrb – z rednimi testiranji in visokimi standardi, ki so pogosto tudi strožji od zakonodaje, zagotavljajo visoke standarde vzdolž celotne dobavne verige. Z dnevnim preverjanjem kakovosti sadja in zelenjave, kratkimi transportnimi potmi in lokalnimi izdelki še dodatno skrbijo, da kupci pri njih dobijo visoko kakovost po ugodni ceni. Za to so odgovorni zaposleni v oddelku Kakovost in trajnost, ki zagotavljajo kakovost Lidlovih izdelkov lastnih blagovnih znamk.

Ko imajo dobavitelji lastnih blagovnih znamk vse potrebne mednarodne standarde in uspešno prestanejo nenapovedano Lidlovo presojo, sledi določanje strogih kriterijev kakovosti, h katerim se zavežejo s pogodbo. "Pri tem v Lidlu poskrbimo tudi za jasne in transparentne deklaracije izdelkov, ki so v skladu z zakonodajo," pojasnjujejo v Lidlovem oddelku za kakovost in trajnost. Šele ko so izpolnjene vse prej omenjene zahteve, se lahko Lidlov izdelek uvrsti na police.

IFS Food standard združuje zahteve sistema HACCP za živila, pravila dobre proizvodnje, poslovne in higienske prakse ter sledljivost, trajnost in označevanje, medtem ko Global G.A.P. dobavitelje zavezuje k zmanjševanju vpliva na okolje, zmanjšanju uporabe kemikalij, učinkovitemu upravljanju z naravnimi viri in ohranjanju dobrobiti vseh vključenih v proces pridelave.

Skrb za varnost in kakovost pa se ne konča, ko je izdelek enkrat na policah. V Lidlu redno opravljajo nenapovedane presoje proizvodnih obratov in njihove zahteve do dobaviteljev so pogosto strožje od veljavnih predpisov. "Ena takih je zahteva dobaviteljem sadja in zelenjave glede vrednosti morebitnih ostankov pesticidov v sadju in zelenjavi, ki so v izdelkih na Lidlovi tržnici za kar dve tretjini nižje, kot to dovoljuje zakonodaja," razloži Pergar in poudari, da analize opravljajo neodvisni akreditirani inštituti.

Poleg nenapovedanih presoj proizvodnih obratov, rednega spremljanja reklamacij in raznih mikrobioloških in kemijskih testiranj pa Lidlovi strokovnjaki vseskozi izvajajo tudi senzorične teste, pri čemer ocenjujejo vonj, okus in izgled izdelkov. Da naše kupce v trgovinah pričaka sveža in kakovostna ponudba, pa seveda skrbijo tudi zaposleni v Lidlovih trgovinah. Ti vsak dan ročno preverjajo svežino in kakovost sadja in zelenjave ter hlajenih izdelkov in vsako uro izvajajo dopeko v Lidlovi pekarni. Tako kupce ob odprtju trgovine in skozi cel dan čaka sveže pečen kruh.