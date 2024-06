Svetovni dan varne hrane. Pri tem trgovcu sta varnost in kakovost izdelkov na prvem mestu!

7. junija obeležujemo svetovni dan varnosti hrane, s katerim naslavljamo enega večjih izzivov sodobnega časa – zagotavljanje varnosti hrane in preprečevanje ter obvladovanje tveganj, povezanih z njo. V Lidlu Slovenija postavljajo varnost in kakovost hrane na prvo mesto ter zagotavljajo visoke standarde vzdolž celotne dobavne verige.

Kot odgovoren in zanesljiv trgovec, ki želi svojim kupcem vedno ponuditi le najboljše, Lidl tako v okviru mednarodne Skupine Lidl kot v Sloveniji skrbi, da se njihovi kupci lahko vsakodnevno zanesejo na preverjeno kakovost izdelkov. Za to skrbijo zaposleni v oddelku za zagotavljanje kakovosti, kjer še preden pridejo izdelki na police, zagotovijo kakovost Lidlovih izdelkov lastnih blagovnih znamk.

Ko imajo dobavitelji vse potrebne mednarodne standarde in uspešno prestanejo nenapovedano Lidlovo presojo, sledi določanje strogih kriterijev kakovosti, h katerim se zavežejo s pogodbo. "Pri tem v Lidlu poskrbimo tudi za jasne in transparentne deklaracije izdelkov, ki so v skladu z zakonodajo," pojasnjujejo v Lidlovem oddelku za kakovost. Šele ko so izpolnjene vse prej omenjene zahteve, se lahko Lidlov izdelek uvrsti na police.

IFS Food standard združuje zahteve HACCP sistema za živila, pravila dobre proizvodne, poslovne in higienske prakse ter sledljivost, trajnost in označevanje, medtem ko Global G.A.P. dobavitelje zavezuje k zmanjševanju vpliva na okolje, zmanjšanju uporabe kemikalij, učinkovitemu upravljanju z naravnimi viri in ohranjanju dobrobiti vseh vključenih v proces pridelave.

3. Lidl gre na ogled: redna testiranja in preverjanja

Skrb za varnost in kakovost pa se ne konča, ko je izdelek enkrat na policah. V Lidlu redno opravljajo nenapovedane presoje proizvodnih obratov in njihove zahteve do dobaviteljev so pogosto strožje od veljavnih predpisov. "Ena takih je zahteva dobaviteljem sadja in zelenjave glede vrednosti morebitnih ostankov pesticidov v sadju in zelenjavi, ki so v izdelkih na Lidlovi tržnici za kar dve tretjini nižje, kot to dovoljuje zakonodaja," razloži Anja Perović in poudari, da analize opravljajo neodvisni akreditirani inštituti.

Poleg nenapovedanih presoj proizvodnih obratov, rednega spremljanja reklamacij in raznih mikrobioloških in kemijskih testiranj pa Lidlovi strokovnjaki vseskozi izvajajo tudi senzorične teste, pri čemer ocenjujejo vonj, okus in izgled izdelkov.

4. Kaj pa sledljivost in poreklo?

Velik poudarek je tudi na kakovosti mesa in preverjanju porekla, kar je del vsake že omenjene nenapovedane presoje. "Ena izmed stvari, ki jo vedno pogledamo, kadar opravimo takšen pregled, je test sledljivosti. Pri mesu in mesnih izdelkih to torej pomeni tudi, da če piše na deklaraciji, da je meso slovenskega porekla, morajo biti vse faze, od rojstva, vzreje, zakola in pakiranja, izvedene v Sloveniji," še razlaga Perovićeva.