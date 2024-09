Svetovni dan varnosti pacientov: v ospredju napake v diagnostiki

Moto letošnjega svetovnega dneva varnosti pacientov, ki ga zaznamujemo 17. septembra, se glasi Izboljšanje diagnostike za varnost pacientov. Skozi slogan kampanje Naredite prav, da bo varno Svetovna zdravstvena organizacija poziva k skupnim prizadevanjem bolnikov in njihovih bližnjih, zdravstvenih delavcev, vodstvenih delavcev v zdravstvu in odločevalcev zdravstvene politike, da sistemsko pristopijo k zmanjšanju napak, so sporočili iz Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije ter Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Ukrepi, ki vodijo k zmanjšanju napak, so ugotavljanje celovite anamneze, temeljit klinični pregled, izboljšanje kakovosti zdravljenja, izboljšanje dostopa do diagnostičnih preiskav, vzpostavljeni sistemi za poročanje in obravnavo diagnostičnih napak in učenje iz njih ter sprejemanje tehnoloških rešitev, navaja Svetovna zdravstvena organizacija.

Cilji letošnjega svetovnega dneva varnosti pacientov so povečati svetovno ozaveščenost o napakah pri diagnosticiranju, ki prispevajo k škodi za paciente, in poudariti ključno vlogo pravilnega, pravočasnega in varnega diagnosticiranja pri izboljšanju varnosti pacientov ter zagotoviti pomembnost varnosti diagnostike v politiki varnosti pacientov in klinični praksi na vseh ravneh zdravstvenega varstva, skladno z Globalnim akcijskim načrtom za varnost pacientov za obdobje 2021–2030.

Na Kliniki Golnik bo med 10. in 14. uro potekal dan odprtih vrat, kjer si bodo lahko obiskovalci, pacienti in zaposleni brezplačno izmerili sladkor v krvi, telesno sestavo, krvni tlak in pljučno funkcijo. Prav tako bodo na voljo delavnice za izboljšanje ravnotežja in učenje o ocenjevanju tveganja za padec. Obiskovalci bodo lahko pridobili informacije o različnih kanalih za podajanje povratnih informacij glede svoje zdravstvene oskrbe, so sporočili s Klinike Golnik.

V Združenju za dostojno starost Srebrna nit pa so ob svetovnem dnevu predstavili pomisleke glede dokumenta z naslovom Usmeritve zdravstvene politike za leto 2025 in 2026, ki ga je avgusta sprejelo ministrstvo za zdravje. Po njihovem mnenju je v uvodu dokumenta premalo poudarjena kakovost in varnost zdravstvene obravnave pacientov, hkrati pa menijo, da je področje optimizacije v ambulantah družinske medicine obravnavano preveč abstraktno. Poleg tega so opozorili še na zaskrbljujoče dolge čakalne vrste za prvo zdravniško obravnavo in neustrezno urejeno področje napotitev k fizioterapevtom.

Vlada v DZ poslala še dva zdravstvena zakona – o kakovosti in pravici do pozabe

V UKC Maribor bodo organizirali dan odprtih vrat, kjer bodo od 10. ure potekali vodeni ogledi nekaterih oddelkov, kot so center za transfuzijsko medicino, porodnišnica in urgentni center. Na stojnicah pred urgentnim centrom bodo obiskovalcem predstavili preventivne zdravstvene programe, simulacije temeljnih postopkov oživljanja in različne aktivnosti, kot so merjenje krvnega tlaka, sladkorja in določanje krvne skupine, so sporočili iz UKC Maribor.

Tudi v UKC Ljubljana bodo od 10. ure potekali različni informativni in izobraževalni dogodki. Poleg dveh delavnic oživljanja bodo v avli centra postavljene stojnice raznolikih društev s področja zdravstva. Med 11.15 in 12.15 pa bo potekala okrogla miza z naslovom Razumeti diagnostični proces – vidik pacienta in vidik zdravnika, na kateri bodo sodelovali zdravniki iz UKC Ljubljana.

V nedeljo se bodo dogodki ob svetovnem dnevu zaključili z osvetlitvijo znamenitosti v sodelovanju s slovenskimi občinami v oranžni barvi. Cilj vseh teh aktivnosti je izboljšanje varnosti v zdravstvu z vključevanjem pacientov, zdravstvenih delavcev in širše javnosti, so še sporočili iz Zveze organizacij pacientov Slovenije.