Slovenec svetovni podprvak v mešanju koktajlov

Slovenija ima svetovnega podprvaka v mešanju koktajlov. To je v estonskem Talinu postal 36-letni Tomaž Fartek, sicer dvakratni državni prvak. Drugo mesto in srebrno medaljo si je prislužil s koktajlom gozdne sanje, za katerega je sadje mogoče najti kar v naših gozdovih. Konkurenca je bila velika, v Talinu so se zbrali vsi najboljši barmani z vsega sveta.