Že veste, kje boste letos dopustovali? Bi svojo staro prikolico v enem od hrvaških kampov zamenjali za luksuzen šotor v Savdski Arabiji? To seveda lahko naredite, a če se vam zdi že cena pavšala v istrskem kampu oderuška, potem raje kar nehajte načrtovati luksuzni oddih. Najuspešnejši lastniki in sodelavci luksuznih kampov z vsega sveta so se zbrali v Sloveniji, njihovim nasvetom pa, zanimivo, ni prišel prisluhnit niti en slovenski ponudnik.