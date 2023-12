Svetovni prvak skrbi za red v celjskem zaporu

Če bi 47-letnega Stanka Verstovška srečali najprej na kolesu, ne bi nikdar pomislili, da opravlja poklic pravosodnega policista v zaporu. Če bi ga pa prvič srečali v uniformi v celjskem zaporu, kjer dela, ne bi nikoli pomislili, da imate pred sabo svetovnega prvaka v kraljevi disciplini ultrakolesarstva, v 24-urnem kolesarstvu, kjer je treba poleg vzdržljivosti imeti tudi hitrost. Kajti oboje, tako poklic športnika, ki ga sicer ne opravlja profesionalno, kot poklic pravosodnega policista, sta zahtevna, obema je treba posvetiti čas, telo in glavo in kaže, da je ta kombinacija vendarle lahko zmagovalna.

Precej tih, skromen, nič kaj "važen" je stopil pred kamero. Po naravi in obnašanju me nekoliko spominja na našega velikega šampiona Primoža Rogliča, ki pa ima s Slavkom tudi nekaj skupnega. Tudi Verstovšek je pozno sedel na kolo, šele pri 36 letih, in tudi on, tako kot Roglič, je tja presedlal po poškodbi v svoji prvi športni disciplini, teku.

icon-expand Stanislav Verstovšek FOTO: osebni arhiv

"Jaz sem po naravi takšen, da mi ustreza neko gibanje, dinamika. In tukaj, v tem poklicu nikoli ne veš, kaj te čaka, veliko je gibanja, akcije," mi ob obhodu priporniškega dela zapora v Celju opiše pravosodni policist Stanislav Verstovšek. Četudi marsikdo pomisli, da je poklic pravosodnega policista zelo monoton, pa Verstovšek poudari, da še zdaleč ni tako. Obenem mu zelo ustreza, da vnaprej ve, kdaj bo prišel iz službe, tako si lahko čas planira tudi za prepotrebne treninge športne discipline, ki se ji je popolnoma posvetil. Štirinajst let že dela kot pravosodni policist in šport je pri tem odličen kanalizator, sprostitev po napornem delovniku. "Jaz mislim, da v zdajšnjem tempu življenja vsakdo potrebuje nekaj, nek filter, da si zbistri glavo, ker potem tudi v odnosu do drugih boljše funkcioniraš. Tudi recimo jaz kot pravosodni policist opravim svoje delo, grem potem na kolo, si glavo prečistim in potem grem veliko lepše v nov dan," še doda 47-letnik.

icon-expand FOTO: Sara Volčič icon-chevron-left icon-chevron-right