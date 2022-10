Svetovni uspeh slovenske trenerke

Vida Macura Maglica kot edina Evropejka povabljena na največji svetovni športni sejem v Dubaju

Profesionalna trenerka, podjetnica, žena in mati Vida Macura Maglica je mnogo, zlasti športnih uspehov, dosegla že pri svojih mladih letih. V športnih vodah plava namreč že od svojega sedmega leta, ko je začela s treningi karateja. S športom se ukvarja 32 let, od tega 22 let profesionalno. Tako mnogim ženskam po vsem svetu pomaga pri dvigu samozavesti, izboljšanju psihofizičnega počutja, zmanjšanju bolečin v križu in sklepih ter nenazadnje pri oblikovanju zapeljive postave. Z možem Simonom Maglico sta razvila svetovno priznano aplikacijo Extreme Training, ki jo bo Vida konec tega meseca predstavila v Dubaju na največjem svetovnem dogodku na področju fitnesa, športa in dobrega počutja Dubai Active Industry. Gre za izjemen uspeh, saj bo Vida kot edina Evropejka na velikem odru prezentirala različne težavnostne stopnje vadb, ki jih, poleg drugih vadbenih programov, vsebuje njena aplikacija.

icon-expand Vida Macura Maglica FOTO: Arhiv ponudnika

Vida navdih črpa v spoznanju, da je zajetnemu število žensk pomagala pri spremembi življenja na bolje. S svojim delom se trudi v ljudeh prižgati globoko potlačeno iskro resničnega potenciala, da naredijo nekaj konkretnega ter tako začnejo živeti popolnoma drugačno in resnično izpolnjeno življenje, ki ga je vredno živeti. Extreme Training, ki zajema več kot 100 različnih programov treninga z različnimi težavnostnimi stopnjami ter 1.825 različnih predlogov zdravih jedi z recepti in preračunanim vnosom kalorij, absolutno pripomore k izboljšanju kakovosti življenja. Če si resnično želite zapeljivo in zdravo telo, ste z aplikacijo Extreme Training na pravi poti do cilja. Vida vam zagotavlja vidne rezultate že po dveh tednih treningov in to brez diet. Do sanjske postave je pomagala že več kot 15.000 ženskam in prepričana je, da lahko tudi vam.

Spremljajte Vido na njeni Facebook strani in Instagram profilu, kjer bo med drugim delila nepozabne utrinke z največjega svetovnega športnega sejma v Dubaju. V osrčju arabskega velemesta se bodo zbrali predstavniki vseh vodilnih svetovnih blagovnih znamk in več kot 30.000 športnih navdušencev. Sejem se bo letos odvil med 28. in 30. oktobrom, Vida pa bo na prestižnem dogodku predstavila 45 minutni trening, kar bo na glavnem odru, pred množico obiskovalcev, omogočeno le desetim najboljšim profesionalnim trenerjem na svetu.

V nastopu bo Koprčanka prikazala različne težavnostne stopnje vadb, od vadbe z nizko intenziteto do vadbe na težavnostni stopnji izkušenega profesionalca v športu, ki jih, poleg drugih vadbenih programov vsebuje njena aplikacija Extreme Training. Le-ta je zasedla prvo mesto v svetu po inovativnosti. Uspešnost aplikacije ocenuje Google neposredno, na podlagi njihovih parametrov. Aplikacija je lani zasedla šesto mesto na svetu po številu uporabnikov. In prav uspehu aplikacije gredo zasluge za povabilo na največji sejem športa v Dubaju.

