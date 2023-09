Svetovno prvenstvo šolanih psov: 'Rex je film, realnost je nekoliko drugačna'

V vroč zrak poznega poletja so moleli vlažni smrčki, pronicljive oči so pazljivo spremljale dogajanje okoli sebe, našpičena ušesa pozorno čakala na ukaz vodje. Moški v debeli zaščitni obleki in palico v roki pa se je zlovešče približeval, ko je stekel, pa se je pognal tudi kosmatinec ter v markerjevo zaščiteno roko zasadil svoje ostre zobe. Napet potek vaj so pozorno spremljale tudi oči med gledalci; ne le ljudi, temveč tudi človekovih najboljših prijateljev. Na novogoriškem stadionu je namreč potekalo svetovno prvenstvo šolanih psov, na katerem so podirali rekorde. Pomerilo se je namreč 151 kosmatincev iz kar 39 različnih držav.

Občinstvo na tribunah stadiona je v petek popoldan kolektivno zajelo sapo. Vsi so obmirovali, ko je proti osebi skozi zrak poletel pes in zobe zasadil v spužvo na roki markerja. Šlo je za eno od vaj na svetovnem prvenstvu šolanih psov, ki je potekalo v Novi Gorici. A včasih se tudi v pripravljenih scenarijih zgodijo nesreče. Marker, oseba, ki je na stadionu igrala vlogo napadalca, si je med akcijo poškodoval kolenske vezi, a na srečo ne križnih. K njemu so prihiteli reševalci, ki so ga oskrbeli, pes in njegov lastnik sta se v tem času umaknila na rob zelenice in mirno čakala, na nadaljevanje tekmovanja. Vendar pa jima na žgočem soncu ni bilo treba čakati dolgo, poškodovani marker je s pomočjo reševalcev in ob bučnem aplavzu odšepal s stadiona.

Markerji so pomočniki sodnika na disciplini C, to je vaja napada in obrambe. "Psa vpeljemo v več različnih vaj, sodnik pa v tem času ocenjuje vse kriterije," pove marker Blaž Golob.

Kot pojasni predsednik prireditvenega odbora Hari Arčon, pes v tem dogodku ni bil diskvalificiran, saj se poškodba ni zgodila zaradi psa: "Šlo je za tipično športno poškodbo, ki jo je utrpela kolenska vez. Na srečo ni šlo za križno." "Hitrosti so velike, psi imajo 40 kilogramov in vate se poženejo z vsem, kar imajo," pove eden od štirih aktivnih markerjev na tekmovanju Blaž Golob, ki je v petek spremljal poškodbo kolega. Psi so namreč hitri in težki, lahko pride do udarcev. "Do neke mere je zagotovo nevarno."

In kaj se markerju podi po mislih, ko stoji sredi zelenice, proti njemu pa z vso hitrostjo teče pes? "Svojo koncentracijo moraš usmeriti predvsem v to, kako boš zadevo speljal. Da psa sprejmeš na pravo stran, da je to čim bolj varno. Fokus mora biti seveda na 200 odstotkih," pove. Zgodila se je sicer le ena nesreča, a še ta, pravi, je bila preveč. "Načeloma naj se to ne bi dogajalo. Nihče si ne želi tega," je jasen. Poudarja pa, da je tudi njihovo delo izjemno naporno: "Sploh v tej vročini in v kombinezonih smo markerji najbolj na udaru." Ključno je zaupanje med trenerjem in psom Eden od petih slovenskih tekmovalcev na svetovnem prvenstvu, ki je ta teden potekalo v Novi Gorici in sosednji Gorici, Tomaž Režonja nam je povedal, kako pomembna je na tovrstnih svetovnih prvenstvih pomembna psihofizična kondicija tako psa kot tudi njegovega vodnika. Njegova psička Mamba je sicer na zadnji vaji naredila več napak, ki so ga skupno stale 23 točk. "Žal ni šlo vse po načrtu. Morda ji ni odgovarjala temperatura, morda jo je zmotilo občinstvo. Zmedla se je ter naredila dve večji napaki," nam pove. Za uspeh ekipe pa je izjemnega pomena prav zaupanje med trenerjem in psom. "Če zaupanja ni tudi tistega pristnega odnosa ni, ki je na tovrstnih tekmovanjih tako pomemben. Pes te mora biti vesel, mora te imeti rad, biti odprt. Gledati te mora z žarom v očeh, imeti našpičena ušesa in pokončen rep. In z veseljem mora narediti stvari, ki mu jih ukažeš. Le na ta način lahko tekmuješ na takšnem prvenstvu," je prepričan.

"Človek mora zaupati psu in pes mora zaupati človeku. Če tega odnosa ni, potem gresta vsak po svoje in rezultat je temu tudi primeren," se z njim strinja tudi Arčon. Ocenjujejo tudi odnos v tandemu, pojasni. Vez med človekom in psom, njuna harmonija ne namreč ključna: "To se pokaže skozi govorico telesa psa, z načinom gibanja in tudi z mimiko telesa." Ob tem pa se ocenjuje tudi uspeh psa na vajah ter poznavanje vodnika. Ocenjuje, da tekmovanje za pse same ni tako naporno. "Pes, ki je zaposlen, je tudi najbolj zadovoljen pes. Tako kot športniki so tudi oni vajeni trenirati. Pri tekmovalcih pa sta izjemno pomembna koncentracija in fizična kondicija. Delo med psom in vodnikom mora biti sinhronizirano," pove. Tudi zaradi tega meni, da so najbolj zadovoljni v tej zgodbi prav kosmatinci, najbolj obremenjeni pa organizatorji. 'Brez tega športa ne gre' Prvenstvo ni namenjeno samo tekmovanju, pa ob tem še poudarja Arčon. Namenjeno je tudi ozaveščanju družbe: "Da brez tega športa ne gre. Vsak dan se namreč pojavijo nova obvestila o pogrešanih osebah, ki jih iščejo tudi za to usposobljeni psi. Kosmatinci sodelujejo tudi s Policijo in vojsko, z inštitucijami preiskujejo morebitno prisotnost eksplozivnih sredstev ali prepovedanih substanc. Pogosto pozabljamo, da so največji in najboljši sopotniki tistih, ki rešujejo življenja, prav psi."

Psa pa ob tem potrebujejo tudi invalidi, slepi, lovci in še številne druge osebe. "Dokler se ne znajdemo v težavah, se to vsem zdi samoumevno. Ampak zadaj je celoten ustroj in tudi zahvala temu prvenstvu, ki opravi selekcijo in izbor. Iz kvalitetne vzreje pa pridejo tudi kvalitetni mladiči," je jasen. To so torej psi, ki se jih uporablja za delo. In ne, to ni le kosmatinec Rex. "Rex je film, realnost pa je malce drugačna." In čeprav je lahko občinstvo na prvenstvu resnično povečini lahko gledalo le belgijske in nemške ovčarje, pa predsednik prireditvenega odbora poudarja, da se tu ne gleda pasme ali osebe, temveč le kvaliteto in izvedbo dela.

Pomerili so se tudi nekatere druge pasme, kot so doberman, rotvajler, airedalski terier. Vendar pa čivav in podobnih psov seveda na tekmovanju ni bilo videti. "Niso niti dovolj fizično sposobne. Gre torej prav za delovne pse, ki se uporabljajo tudi za potrebe vojske, Policije, psi na področju iskanja in reševanja." Nova Gorica je Rusiji speljala svetovno prvenstvo Za vsako disciplino (poslušnost, obramba, sledenje) je sicer mogoče dobiti največ 100 točk. In V Novo Gorico so se zaradi svetovnega prvenstva že več dni pred tekmovanjem začeli zgrinjati tekmovalci z vseh koncev sveta. "Letos je rekord svetovnih prvenstev. 39 držav udeleženk, 171 psov v katalogu, od tega jih tekmuje 151. Ostali so rezerve," našteje Arčon, ki pravi, da doslej še ni bilo takšne številke. Med nekaterimi najbolj eksotičnimi državami, ki so se znašle v Novi Gorici, so tudi Tajvan, Filipini, Argentini, na novo pa tudi Brazilija in Ciper. Med vsemi tekmovalci pa je seveda tudi pet Slovencev. "Tudi oni so zelo pridni in so se dobro odrezali," pravi predsednik prireditvenega odbora. "Na svetovno prvenstvo so seveda prišli tudi profesionalci z vsega sveta, ki se v življenju ukvarjajo le s tem in od tega tudi živijo. Z njimi se morda nekoliko težje primerjamo, ampak, če se že zgolj približamo samemu vrhu na takšnem prvenstvu, smo lahko zelo zadovoljni," pa pravi Režonja.

