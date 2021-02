Svetovno prvenstvo v biatlonu minilo brezhibno

Eden največjih zimskih športnih dogodkov na svetu letos, svetovno prvenstvo v biatlonu na Pokljuki, je minil brezhibno. Organizatorji so si za izvedbo prislužili čisto desetko, pa čeprav je na koncu manjkala pika na i, saj slovenske biatlonke in biatlonci niso osvojili tako želene kolajne. V mehurčku je skupaj delalo prek tisoč ljudi, od strokovnega osebja, športnikov, do organizatorjev in novinarjev, ob več kot šest tisoč testih so odkrili vsega štiri okužbe, ki pa na tekmovanje niso vplivale.

