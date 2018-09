Še zadnje priprave na veliki dogodek

Še dobra dva tedna nas ločita do svetovnega prvenstva v paranamiznem tenisu, ki bo potekalo med 15. in 21. oktobrom v Celju. Konkurenca bo velika, kajti sodelovalo bo 52 držav. Med več kot 300 udeleženci pa bodo tudi trije slovenski predstavniki, Luka Trtnik, Barbara Meglič in Primož Kancler. Pred začetkom vsi intenzivno trenirajo v športni dvorani v Laškem.