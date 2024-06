Sveže in sočno

OGLAS

Paradižniki LUŠT iz Prekmurja s svojo svežino in sočnostjo že navdušujejo po vsej Sloveniji. Zgodba paradižnika LUŠT je zgodba o predanosti, kakovosti in ljubezni do narave. Od prvega dne leta 2012, ko so LUŠTovci zasadili svoje Grozdaste paradižnike LUŠT, so se zavezali k načinu pridelave, ki spoštuje naravo in zagotavlja kakovostne paradižnike, polne arome. Pisana svežina obrokov se odraža v raznolikosti pridelkov.

Letos so iz LUŠTne poletne družine paradižnikov na voljo: - Grozdasti paradižnik LUŠT,

- Mali grozdasti paradižnik LUŠT,

- Slivov paradižnik LUŠT,

- Datljev paradižnik LUŠT,

- Češnjev paradižnik LUŠT in

- LUŠTek (mešanica češnjevih paradižnikov).

Paradižniki LUŠT so na voljo v vseh večjih trgovskih sistemih po Sloveniji, na LUŠTni domačiji v Renkovcih in na Osrednji ljubljanski tržnici. Pridelava paradižnikov je okolju in zdravju ljudi prijazna. Obsijani so s toplim prekmurskim soncem in v hladnejših delih leta pridelani s pomočjo obnovljivega geotermalnega vira energije.

LUŠTek nagrajuje! ZaLUŠTajte si paradižnik LUŠT in z malo sreče postanite LUŠTen/na voznik/ca nove Mazde 2 hybrid* za eno leto ali se potegujte za druge privlačne nagrade! Naložite račun, iz katerega je razviden nakup paradižnika LUŠT v skupni vrednosti najmanj 5,00 € z DDV, ali napišite zgodbo dolžine od 500 do 1500 znakov brez presledkov z naslovom "ZaLUŠTam si paradižnik LUŠT".

Čmrlji, ki oprašujejo cvetove rastlin, so "živi" dokaz, da pri pridelavi ne uporabljajo škodljivih preparatov za varstvo rastlin pred boleznimi. V primeru napada škodljivcev na rastline ali plodove za njih poskrbijo njihovi naravni sovražniki, ki jih naselijo v rastlinjak.

Podjetje Paradajz je trajnostno naravnano in družbeno odgovorno podjetje, ki skrbi za okolje in zagotavlja kratke transportne poti od rastlinjaka do kupcev. Lokalno pridelana zelenjava je sveža, optimalno dozorela in bogata z vitamini ter minerali.

Vsak LUŠTov paradižnik ima svojo zgodbo – vemo, kdaj in kje je dozorel. Le lokalno pridelan in skrbno obran paradižnik lahko v hipu prinese svežino na domačo mizo in poveže družinske obroke. Še vedno Svež. Sočen. Slovenski.

