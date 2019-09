Predsednika republike Boruta Pahorja je med uradnim obiskom v Švici danes sprejel gostitelj, švicarski predsednik in finančni minister Ueli Maurer. V izjavi za medije po pogovorih sta se zavzela za poglobitev sicer že zdaj dobrega sodelovanja med državama. "Švicarji in Slovenci smo si podobni in želimo sodelovati," je dejal Pahor.

Švicarski predsednik Ueli Maurer je pohvalil dobro sodelovanje s Slovenijo in povedal, da ga želita državi še poglobiti na področjih digitalizacije in novih tehnologij. "Državi imata skupne ideje in stališča. To je dobra osnova za nadaljevanje sodelovanja," je poudaril. "Švica je vedno predstavljala navdih za Slovence, še vedno v nekem smislu ga," pa je menil Borut Pahor."Tradicija, identiteta, ponos, majhna država, to je tisto, kar nas druži in mislim, da sva naredila velik korak pri nadaljnjem razvoju odnosov, ki so že sedaj gospodarsko zelo močni," je dejal. Pri tem je izpostavil, da je blagovno-storitvena menjava vredna milijardo in pol evrov, poudaril pa je tudi pomen znanstvenega sodelovanja.

Predsednika sta poudarila skupne vrednote obe držav. FOTO: Daniel Novakovič/STA

Kot so sporočili iz urada predsednika republike, sta sogovornika v dvostranskih pogovorih pregledala sodelovanje med državama in potrdila odlične in prijateljske odnose brez odprtih vprašanj. Predsednik Pahor je izrazil zadovoljstvo, da državi vzdržujeta reden politični dialog in izrazil prepričanje, da bo tako tudi v prihodnje. Švicarski predsednik je izpostavil, da je Slovenija za Švico zanesljiva in pomembna partnerica, s katero želijo poglobiti sodelovanje. Po njegovi oceni državi posebej povezujejo lepa narava, čudovite gore in ljudje. Omenil je tudi sodelovanje v okviru Alpske konvencije. Pomembna tema pogovora med predsednikoma so bili gospodarski odnosi med državama. Predsednik Pahor je dejal, da je Švica za Slovenijo zelo pomembna gospodarska partnerica in izrazil zadovoljstvo s povečanjem blagovne menjave. V letu 2018 je blagovna menjava med državama po navedbah Pahorjevega urada dosegla 1,49 milijarde evrov, kar pomeni povečanje za 48,7 odstotka glede na leto poprej.

Predsednika Pahorja so sprejeli z vojaškimi častmi. FOTO: Daniel Novakovič/STA