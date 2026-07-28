Svinjske polovice na avtocesti: štirim izrekli opozorila pred odpovedjo

Uprava za varno hrano (UVHVVR) je nato sprožila notranjo preiskavo, ki je pokazala, da so štirje javni uslužbenci v tem primeru kršili delovne obveznosti. Izrekli so jim opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, poroča Dnevnik . Očitajo jim neustrezno organizacijo, nepreverjanje dejanskega stanja po informaciji o klicih in večkratno preusmerjanje klicev na neodzivno številko, ne da bi klice prej vsebinsko preverili.

4. maja letos je promet na že tako obremenjeni primorski avtocesti obstal za kar enajst ur, potem ko se je v delovni zapori prevrnil tovornjak, ki je iz Belgije v Slovenijo prevažal skoraj 22 ton svinjskih polovic. Kot so pozneje pojasnjevali pristojni, leži velik del krivde za nesprejemljivo dolgo zaporo te pomembne prometnice na ramenih veterinarske inšpekcije, ki se kar šest ur ni odzvala na klice s številke 112.

Spomnimo. Policija in Dars sta veterinarsko inšpekcijo postojnskega območnega urada (OU) UVHVVR klicala, ker so bila v prevrnjenem vozilu živila živalskega izvora. A odgovora več ur ni bilo. Tamkajšnji zaposleni so se na klic odzvali šele nekaj po 11. uri, čeprav se je nesreča zgodila že ob petih zjutraj. Dokler na kraj nesreče ni prispela veterinarska inšpektorica – ta je nato odredila uničenje svinjskih polovic – tudi niso mogli začeti odstranjevati posledic nesreče.

"Uradna veterinarka, ki se je javila na dežurni telefon, je povedala, da je klic zunaj časa dežurstva, uradna veterinarka, ki je nadomeščala direktorico, je obstala v zastoju, na stacionarnem telefonu pa klica niso prestregli. Po zadnjem neuspelem poskusu ob 8.02 ReCO vse do 11.01 ni ponovno poskušal vzpostaviti stika z UVHVVR. Ob 11.01 in ob 11.03 sta sledila nova neuspešna klica na službeni telefon uradnega veterinarja v pripravljenosti, nato pa je bil ob 11.12 vzpostavljen stik s centralo OU Postojna, ki je zagotovila nadaljnje ukrepanje," so za Dnevnik pojasnili na UVHVVR.

Ta mora sicer stalno pripravljenost za ukrepanje zagotavljati tudi zunaj rednega delovnega časa, v konkretnem primeru pa je šlo celo za delo med rednim delovnim časom.