Svitu sta odpovedali obe ledvici, a upanje je v revolucionarnem zdravljenju

Ste že slišali za atipični hemolitično - uremični sindrom oziroma AHus? Gre za zelo redko sistemsko bolezen, ki je posledica napake v delovanju obrambnega sistema telesa. Začne se nenadno, lahko kadarkoli v življenju, povzroča pa odpoved ledvic in drugih organov. Za to redko boleznijo se v Sloveniji zdravijo le trije otroci. Med njimi šestletni Svit, ki je pred dobrim letom čez noč hudo zbolel, namesto na težko pričakovane počitnice pa odšel na urgentno zdravljenje v bolnišnico. K sreči imamo v Sloveniji v zadnjih letih za to bolezen na voljo revolucionarno, a dolgotrajno zdravljenje, ki preprečuje tudi nevarne ponovitve bolezni.