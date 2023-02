Sviz bo stavkal 13. aprila, če do 8. marca z vlado ne sklenejo sporazuma

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju po enem letu od napovedi splošne stavke v vzgoji in izobraževanju ter izvedbi prvega stavkovnega dne 9. marca lani še vedno zahtevajo sklenitev stavkovnega sporazuma o devetih stavkovnih zahtevah, ki jih je Sviz naslovil na vlado lanskega 18. februarja.

Kot so ob tem opomnili, vlado Zakon o stavki zavezuje k prizadevanjem za sklenitev stavkovnega sporazuma s stavkajočimi, a aktualna v devetih mesecih od prevzema oblasti zadostne pripravljenosti doslej ni izkazala. "Nasprotno, oblasti do legalnih in legitimnih zahtev 38.248 zaposlenih, ki so izglasovali stavkovne zahteve, kažejo podcenjujoč odnos in se sistematično izmikajo iskanju rešitev v okviru stavkovnega sporazuma. Vlada si ne prizadeva skleniti stavkovnega sporazuma s stavkajočimi," so ocenili.

Aktualna vlada je do zdaj podpisala že tri stavkovne sporazume, in sicer s sindikati v zdravstvu in socialnem varstvu in dva z zdravniki, istočasno pa se do stavkovnih zahtev zaposlenih v vzgoji in izobraževanju obnaša podcenjujoče in prezirljivo. Za Sviz to ni sprejemljivo, so poudarili.