Sviz: Brez dobrih učiteljev ni kakovostnega izobraževanja

Kot je na novinarski konferenci dejala predsednica glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Marjana Kolar , so v tem pomembnem dokumentu jasno določene pravice in dolžnosti vzgojiteljev in učiteljev, poudarjeno pa je tudi, kakšen položaj bi ti morali imeti v družbi glede na pomembnost in zahtevnost dela, ki ga opravljajo.

S svetovnim dnevom učiteljev se spominjamo 5. oktobra 1966, ko so bila na posebni medvladni konferenci v organizaciji Unesca in Mednarodne organizacije dela (ILO) sprejeta priporočila o položaju učiteljev. S sprejetjem teh priporočil so vlade priznale, kako pomembno je za družbo, da ima kompetentne, usposobljene in motivirane učitelje.

"Svetovni dan učiteljev je tudi opomin, da se brez odločnih vlaganj v vzgojo in izobraževanje ne da graditi pravičnejše in trajnostne družbe, je klic, da se politika in javnost zavežeta spoštovanju in podpiranju učiteljskega poklica, je obljuba, da bomo skupaj branili vrednost in dostojanstvo tistih, ki vsak dan ustvarjajo pogoje za boljšo prihodnost otrok, mladih in s tem tudi vseh nas," je poudarila Kolar.

Ob letošnjem svetovnem dnevu učiteljev lahko izobraževalci zato "spet in vsakokrat znova pozovemo svoje vlade in mednarodno skupnost k vlaganju v vzgojo in izobraževanje ter podpori vzgojiteljicam in učiteljem, ki ustvarjajo mirnejšo, pravičnejšo in trajnostno prihodnost za vse", je dejala. 5. oktobra po njenih besedah "ne praznujemo samo učiteljskega poklica, praznujemo moč skupnosti, praznujemo prihodnost, ki jo gradimo skupaj".

Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je ob tem poudaril, da ni kakovostnega izobraževanja brez dobrih učiteljev. "Če želite imeti kakovostne in dobro usposobljene, predane, odgovorne učitelje in učiteljice, pa morate za to nekaj kot družba storiti, poskrbeti morate, da bo njihov status v družbi ustrezen," je dejal.

A opozoril je, da se v zadnjih 15 letih deleži sredstev za izobraževanje v številnih evropskih državah, tudi v Sloveniji, zmanjšujejo. "Ta trenutek pa smo pred neko neverjetno zahtevno izbiro, ki jo povzroča histerija oboroževanja in vlaganja sredstev v obrambo, orožje in varnost," je dejal Štrukelj. Skrbi ga, da se bodo sredstva za obrambo premestila s področja vzgoje in izobraževanja, saj da se pri slednjem "slabi elementi poznajo šele čez nekaj časa". Pred prihajajočimi parlamentarnimi volitvami v Sloveniji bodo tako v Svizu pozorni, kako se bodo stranke opredelile "do te izbire med maslom in topovi, med izobraževanjem in oboroževanjem".

Po njegovih besedah je pomembno, da se pri tem vprašanju "Slovenija postavi na pravo stran in stavi na bolje izobraženo prebivalstvo od drugih". Letošnji slogan svetovnega dneva učiteljev po Štrukljevih navedbah jasno sporoča, da se moramo skupaj združiti v boju za položaj učiteljstva v državi, da bi lahko imeli boljšo prihodnost.

Ob tem je spomnil tudi na pomanjkanje učiteljev, s katerim se soočajo v več državah. Kot enega pomembnih elementov je omenil vrednotenje pedagoškega dela, saj da je to tako pri nas kot v Evropi plačano slabše od primerljivih poklicev denimo v zdravstvu ali v državni upravi. Kot najbolj bistveno pa je izpostavil to, da bi družba pedagoškemu delu namenila položaj, ki bi užival ugled ter spoštovanje politike, javnosti in staršev. V nasprotnem primeru se mladi ne bodo odločali za ta poklic, je dodal.