Slovenija

Sviz: Brez dobrih učiteljev ni kakovostnega izobraževanja

Ljubljana, 02. 10. 2025 15.18 | Posodobljeno pred 13 dnevi

STA , M.V.
Letošnji svetovni dan učiteljev, ki bo v nedeljo, nosi slogan Skupaj za učitelje in učiteljice, skupaj za prihodnost vseh nas. V Svizu poudarjajo, da brez dobrih učiteljev ni kakovostnega izobraževanja, to pa je ključno za našo prihodnost. Pozvali so, naj se Slovenija ob siceršnjih strateških premikih k oboroževanju postavi na pravo stran.

S svetovnim dnevom učiteljev se spominjamo 5. oktobra 1966, ko so bila na posebni medvladni konferenci v organizaciji Unesca in Mednarodne organizacije dela (ILO) sprejeta priporočila o položaju učiteljev. S sprejetjem teh priporočil so vlade priznale, kako pomembno je za družbo, da ima kompetentne, usposobljene in motivirane učitelje.

Kot je na novinarski konferenci dejala predsednica glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Marjana Kolar, so v tem pomembnem dokumentu jasno določene pravice in dolžnosti vzgojiteljev in učiteljev, poudarjeno pa je tudi, kakšen položaj bi ti morali imeti v družbi glede na pomembnost in zahtevnost dela, ki ga opravljajo.

Učiteljica
Učiteljica FOTO: Shutterstock

"Svetovni dan učiteljev je tudi opomin, da se brez odločnih vlaganj v vzgojo in izobraževanje ne da graditi pravičnejše in trajnostne družbe, je klic, da se politika in javnost zavežeta spoštovanju in podpiranju učiteljskega poklica, je obljuba, da bomo skupaj branili vrednost in dostojanstvo tistih, ki vsak dan ustvarjajo pogoje za boljšo prihodnost otrok, mladih in s tem tudi vseh nas," je poudarila Kolar.

Ob letošnjem svetovnem dnevu učiteljev lahko izobraževalci zato "spet in vsakokrat znova pozovemo svoje vlade in mednarodno skupnost k vlaganju v vzgojo in izobraževanje ter podpori vzgojiteljicam in učiteljem, ki ustvarjajo mirnejšo, pravičnejšo in trajnostno prihodnost za vse", je dejala. 5. oktobra po njenih besedah "ne praznujemo samo učiteljskega poklica, praznujemo moč skupnosti, praznujemo prihodnost, ki jo gradimo skupaj".

Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je ob tem poudaril, da ni kakovostnega izobraževanja brez dobrih učiteljev. "Če želite imeti kakovostne in dobro usposobljene, predane, odgovorne učitelje in učiteljice, pa morate za to nekaj kot družba storiti, poskrbeti morate, da bo njihov status v družbi ustrezen," je dejal.

A opozoril je, da se v zadnjih 15 letih deleži sredstev za izobraževanje v številnih evropskih državah, tudi v Sloveniji, zmanjšujejo. "Ta trenutek pa smo pred neko neverjetno zahtevno izbiro, ki jo povzroča histerija oboroževanja in vlaganja sredstev v obrambo, orožje in varnost," je dejal Štrukelj. Skrbi ga, da se bodo sredstva za obrambo premestila s področja vzgoje in izobraževanja, saj da se pri slednjem "slabi elementi poznajo šele čez nekaj časa". Pred prihajajočimi parlamentarnimi volitvami v Sloveniji bodo tako v Svizu pozorni, kako se bodo stranke opredelile "do te izbire med maslom in topovi, med izobraževanjem in oboroževanjem".

Po njegovih besedah je pomembno, da se pri tem vprašanju "Slovenija postavi na pravo stran in stavi na bolje izobraženo prebivalstvo od drugih". Letošnji slogan svetovnega dneva učiteljev po Štrukljevih navedbah jasno sporoča, da se moramo skupaj združiti v boju za položaj učiteljstva v državi, da bi lahko imeli boljšo prihodnost.

Ob tem je spomnil tudi na pomanjkanje učiteljev, s katerim se soočajo v več državah. Kot enega pomembnih elementov je omenil vrednotenje pedagoškega dela, saj da je to tako pri nas kot v Evropi plačano slabše od primerljivih poklicev denimo v zdravstvu ali v državni upravi. Kot najbolj bistveno pa je izpostavil to, da bi družba pedagoškemu delu namenila položaj, ki bi užival ugled ter spoštovanje politike, javnosti in staršev. V nasprotnem primeru se mladi ne bodo odločali za ta poklic, je dodal.

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smuuki
06. 10. 2025 11.25
+1
Oh ta svizec se sprenaveda. Sds je hotela spremeniti sestavo šolskih svetov in so se na levi temu uprli. Zakaj? Ker bi po tem predlogu zaposleni v svetu zavoda izgubili večino. Kaj to pomeni v praksi? Zdaj je ravnatelj kot nadrejen v podrejenem polozaju ker ravnatelja vsake 4 leta potrjuje svet zavoda. To je pat pozicija za šolstvo. Naj povem po kmečko. Učitelj ni suveren ker imajo preveliko moč starši. Ravnatelj ne more zaščititi učitelja ker ni suveren. Da se nikomur ne zameri se nikoli ne izpostavi. Miruje, vleče plačo in molči. Komu to koristi? Nobenemu. Opolnomočeni ravnatelj bi mirno z lahkoto ustavil sitne starše. Učitelj bi bil spoštovan poklic z vso avtonomnostjo. Odvetniki in starši pa pred vhodnimi vrati šole. Zdaj ni nikogar ki bi lahko naredil red. Kdor se je tem norim staršem uprl je bil na prvi seji sveta šole zamenjan. Narobe. Večino v svetu šole bi moral imeti ustanovitelj to je občina in nikakor zaposleni učitelji. S to potezo bi začeli učitelji dobivati svojo moč nazaj. Zdaj je popolna anarhija in vsak ki ima možnost uide iz tega poklica. Ostajajo samo tisti ki te možnosti nimajo. Negativna selekcija in dodaten padec ugledu učitelja. Največ slabega šolstvu je naredil prav Štrukelj, ki pomaga ohranjati svete šole po partijskih direktivah preminulega sistema
ODGOVORI
1 0
stoinena
02. 10. 2025 19.53
+2
pri vsem tem blebetanju pa niti ne odidete pogledati kaj počnejo in kako se obnašajo. pravil ni, kotnrole ni.
ODGOVORI
2 0
zmerni pesimist
02. 10. 2025 17.24
+1
A oni se majo za dobre
ODGOVORI
1 0
OrodniK
02. 10. 2025 16.20
+3
Ja, a se ne zavedajo da kar izobrazijo, bo moralo v gospodarstvu prinesti notri za njihove plače... to jih pa ne zanima.... samo mi, mi, mi smo najpomembnejši, denar za plače pa raste v bankomatih....
ODGOVORI
3 0
ROMELS
02. 10. 2025 15.45
+5
Tale svizec ponavlja prežvečene fraze , ki so nastale še v dobrem starem socializmu.
ODGOVORI
5 0
