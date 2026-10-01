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Sviz kritičen do sestave sveta za reformo šolstva: 'Manjkajo praktiki'

Ljubljana, 01. 10. 2026 13.06 pred 42 minutami 4 min branja 5

Avtor:
STA N.L. +1
Prvi šolski dan

Sindikat Sviz je kritičen do sestave strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanja. V njem manjkajo praktiki, je opozorila predsednica glavnega odbora Sviza Marjana Kolar. Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj pa je izpostavil, da so v 26-članskem svetu trije predstavniki delodajalcev, ni pa v njem nobenega predstavnika sindikatov.

"Očitno je, da gre tukaj za selekcijo oziroma za neko arbitrarno izbiro, ki sindikate izločuje kot predstavnike zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, pa tudi širše," je na današnji novinarski konferenci Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) pred bližajočim se svetovnim dnevom učiteljev dejal glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj.

Potem ko je ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino včeraj objavilo seznam članov strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanja, ki jih je imenoval pristojni minister Borut Rončević, je Štrukelj danes dejal, da je iz pregleda imen zelo težko izluščiti "nek racionalen princip", po katerem je ta svet imenovan oziroma da ne vedo, s čim so se posamezniki kvalificirali. "Prej bi rekel, da je pri imenovanju prevladala preprosta politična arbitrarnost pri izbiri teh imen," je dejal.

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Ob odsotnosti predstavnikov sindikatov v omenjenem strokovnem svetu se Štrukelj sprašuje, ali to pomeni, da se je vlada odrekla koalicijski pogodbi, v kateri je zapisala, da bo spoštovala socialni dialog in da bo vanj investirala še dodatno voljo in napor. "Še več, tu je povsem primerno vprašanje, ali vlada sploh še priznava sindikate kot socialne partnerje, ki zastopamo zaposlene," se je vprašal Štrukelj. Ob tem je spomnil, da je participativna demokracija eno od ključnih načel EU.

"Kaj bodo res o vzgoji in izobraževanju odločali nekompetentni ljudje, praktiki pa pri tem nimajo besede? To je začetek konca javnega šolstva in tukaj je naša naloga, da se sliši naš glas, da stojimo za stroko in jo zagovarjamo. To bomo tudi storili z vsemi razpoložljivimi sredstvi," pa je med drugim dejala predsednica glavnega odbora Sviza Marjana Kolar.

Naslednja faza priprave šolske reforme

Kot so včeraj sporočili z ministrstva za izobraževanje, se z imenovanjem strokovnega sveta začenja naslednja faza priprave reforme slovenskega sistema vzgoje in izobraževanja. Strokovni svet je imenovan za obdobje treh let, koordinirala ga bo državna sekretarka na ministrstvu Mojca Škrinjar. Ministrstvo želi s sestavo sveta po lastnih navedbah "zagotoviti prostor za različne strokovne poglede, izkušnje in argumente ter povezati stroko, šolsko prakso, lokalno okolje in potrebe delodajalcev".

Iz objavljenega seznama članov strokovnega sveta je sicer razvidno, da so v njem med drugim tudi zdajšnji in nekdanji učitelji na šolah in profesorji na fakultetah ter tudi zdajšnji in nekdanji ravnatelji.

Kolarjeva: Brez glasu praktikov reforme obsojene na propad

Predstavnika Sviza sta na današnji novinarski konferenci pred svetovnim dnevom učiteljev, ki ga obeležujemo 5. oktobra, spregovorila tudi o drugem aktualnem dogajanju na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji ter o nekaterih globalnih vidikih in izzivih na tem področju.

"Ob svetovnem dnevu učiteljev od vlade in ministra ne pričakujemo čestitk, pričakujemo spoštovanje mednarodnih zavez, ki so stare skoraj 60 let, pa jih še vedno moramo vsak dan znova braniti. Zahtevamo dosleden, spoštljiv in institucionaliziran socialni dialog, ne le zato, ker si to zaslužimo, ampak ker brez zadovoljnih učiteljev in vzgojiteljev in močnega javnega šolstva ni prihodnosti te družbe," je poudarila Kolarjeva.

Spomnila je na Unescovo priporočilo o statusu učiteljev, sprejeto 5. oktobra 1966. "Čeprav ta dokument praznuje že 60 let, precej jasno določa nekaj, na kar oblast preprosto pozablja – učitelji in vzgojitelji nismo zgolj izvajalci odločitev države, smo ključni partnerji pri oblikovanju izobraževalne politike, plač in delovnih pogojev," je poudarila. Po njenih besedah so brez glasu praktikov reforme obsojene na propad.

Sviz je kritičen do sestave strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanj. (Na fotografiji glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj)
Sviz je kritičen do sestave strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanj. (Na fotografiji glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj)
FOTO: Luka Kotnik

Štrukelj pa je med drugim ocenil še, da je Sviz v minulih 35 letih pomembno prispeval k temu, da je kakovost javnega izobraževanja v Sloveniji rasla vse od reforme v sredini 90. let in do leta 2022, ko so zaznali znaten padec. Izključitev sindikatov iz načrtovanja reforme je zato označil kot uničujoči trend.

V imenu članov Sviza je odločno zavrnil krivdo, ki jo je, kot je dejal, predsednik vlade pripisal učiteljstvu za slabe rezultate v raziskavi PISA v letu 2025. Prav učiteljstvo po Štrukljevih besedah že več kot desetletje opozarja na nujnost izboljšanega financiranja javnega izobraževanja, pomanjkanje učiteljev in druge težave.

Nezaupanje vlade do učiteljstva se po Štrukljevih besedah kaže tudi v nedavni spremembi zakona, po katerem iz svetov šol in vrtcev jemljejo dva zaposlena, s tem pa se po njegovem med drugim tudi povečuje vpliv politike in staršev na to, kdo lahko pedagoško vodi šolo ali vrtec.

Tudi v povezavi z nedavno objavljeno področno raziskavo Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) pa je izrazil zaskrbljenost glede morebitnega prihodnjega zapiranja podružničnih šol in poudaril nujnost ohranitve podaljšanega bivanja v šolah, saj da to omogoča ženskam v Sloveniji, da imajo eno najvišjih stopenj zaposlenosti v Evropi. Menil je tudi, da "verjetno k izboljšanju kakovosti vzgoje in izobraževanja ne bo prispevala napoved, da bo do učiteljskega poklica možno priti prek mikrodokazil".

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Sviz šolska reforma izobraževanje sindikat Branimir Štrukelj

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KOMENTARJI5

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planinec123
01. 10. 2026 15.56
Politika nima kaj iskati šolstvu! Tudi ucitelji ne smejo biti člani političnih strank, kaj šele vodstveni kader. V šolstvu. Sramota slovenskega šolstva, da je vpletena politika.
Odgovori
0 0
Bolfenk2
01. 10. 2026 15.45
Samo Štruklja ne pustiti zraven. Zanesljivo propade reforma.
Odgovori
+1
2 1
Slovenska pomlad
01. 10. 2026 15.39
Pa Homer Simpson
Odgovori
+2
2 0
Mclaren
01. 10. 2026 14.36
Čudno, da niso kmetovalcev in avtoprevozmikov not dali.
Odgovori
-1
2 3
Razsuti Tovor
01. 10. 2026 15.38
Tako je, ukinit sindikate, znižat število dni dopusta iz 30 na 10, podaljšat delovni čas iz 8 na 10 ur, pa odziven moraš biti kadarkoli, tudi ponoči, da ne govorimo o minimalni plači, 500 EUR mesečno je čisto dovolj.
Odgovori
-1
1 2
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