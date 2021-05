Sviz kritičen ob odzivu šolske ministrice: Kiti se s tujim perjem

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec se je ob napovedi Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), da bo med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju začel zbirati podpise k pozivu za odstop ministrice, po mnenju Sviza, odzvala z izmišljeno trditvijo, da šolsko politiko že ves čas vodi v komunikaciji z zaposlenimi in ob konstruktivnem sodelovanju s sindikatom, so zapisali v sporočilu za javnost.

"Glede na siceršnjo skoraj popolno odsotnost dialoga, ki ga med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju ter šolskim ministrstvom vse od osamosvojitve Slovenije nikoli ni bilo manj kot prav v zadnjem letu, odkar resor vodi Kustečeva, ni mogoče spregledati cinizma, ki je tudi sicer značilen za aktualno vlado, ko gre za njen odnos do dejstev in resnice," so zapisali v odzivu za javnost. Dodali so, da v sindikatu ministrico že od začetka njenega mandata in epidemije covida-19 nenehno pozivajo, naj zaposlene praktike vključi v pogovore in dogovore o oblikovanju ukrepov za področje vzgoje in izobraževanja, a da se to ni zgodilo.

Kakor navajajo, je Sviz vsakokrat znova poudarjal, da ne da bi bili zaposleni aktivno vključeni v procese oblikovanja ukrepov, ti ne bodo optimalni in bodo hkrati razumljeni kot enostransko vsiljeni. Sindikat je ministrici ob tem izpostavljal tudi primere dobrih praks v drugih evropskih državah, pravijo, "zlasti tistih z demokratično tradicijo, ki so v času epidemije dialog z zaposlenimi v vzgojno-izobraževalnem sistemu okrepile, ker so pravilno ocenile, da bo dogovarjanje stabiliziralo sistem in povečalo učinkovitost izvedbe potrebnih ukrepov".