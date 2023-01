Sviz: Napoved shoda velja, dokler ne dobimo pisne potrditve o dogovoru

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je namreč še v stavki, ki bo po besedah Štruklja trajala do podpisa stavkovnega sporazuma. "Napoved shoda še velja, dokler ne dobimo pisne potrditve oziroma papirja, ki bi bil pravno zavezujoč, da lahko protestni shod odpovemo. To pričakujemo najkasneje do četrtka popoldne, po koncu redne seje vlade," je pojasnil Branimir Štrukelj iz Sviza.

Na zadnjih pogajanjih o delu stavkovnih zahtev Sviza so se pogajalci med drugim dogovorili o dvigu plač pomočnic vzgojiteljic za štiri plačne razrede, kar bi po nekaterih predhodnih ocenah lahko pomenilo dvig plač za okoli 12 oziroma 13 odstotkov.