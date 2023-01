Sviz: Napovedanega protestnega shoda v sredo ne bo

Glavni stavkovni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je odločil, da napovedanega protestnega shoda sindikalnih zaupnikov pred vlado v sredo ne bo. V sindikatu so ga napovedali v primeru, če do naslednjega kroga pogajanj ne bodo dobili vladnega predloga oziroma odgovora na stavkovne zahteve.

Na ponedeljkovem nadaljevanju pogajanj o stavkovnih zahtevah Sviza je vladna stran pogajalski skupini sindikata predstavila predlog o zvišanju plač vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter tako izpolnila njihovo temeljno zahtevo. Predloga pogajalska skupina Sviza ni sprejela, a je ocenila, da predstavlja "sprejemljivo osnovo za nadaljevanje pogajanj". Glavnemu stavkovnemu odboru Sviza je zato predlagala, naj protestni shod, ki so ga v sindikatu napovedali, preloži in pogajalcem omogoči, da sprejemljivo rešitev najdejo "za pogajalsko mizo". icon-expand Branimir Štrukelj FOTO: Bobo Glede konkretnih predlogov je glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj povedal, da so se dogovorili, da v času pogajanj teh informacij ne bodo razkrivali. Dodal je, da protestni shod ni preklican, ampak le preložen. O novem datumu se bodo odločili glede na nadaljnji potek pogajanj. Ta se nadaljujejo v torek. Po ponedeljkovem podpisu aneksov h kolektivnima pogodbama za dejavnost vzgoje in izobraževanja ter za raziskovalno dejavnost, s katerima se pomočnicam vzgojiteljic zvišuje plača, pa tudi mladim raziskovalcem in asistentom z univerzitetno izobrazbo, pa je precej stavkovnih zahtev po Štrukljevih besedah še vedno odprtih. V nadaljnjih pogajanjih za sklenitev stavkovnega sporazuma jih tako čakajo še zahtevne naloge, kot so odprava zaostankov v vrednotenju pedagoškega dela strokovnega osebja v vrtcih, osnovnih, srednjih in višjih šolah, vzgojnih zavodih ter dijaških domovih. Zahtevajo še odpravo zaostankov pri univerzitetnih učiteljih, asistentih in strokovnih sodelavcih ter odpravo razvrednotenja dela zaposlenih v plačni skupini J.