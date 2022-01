Vlada obšla upravni odbor ARRS in ni potrdila imenovanja v. d. direktorja

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je ogorčen zaradi domnevnega vpletanja vlade v odločanje upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS glede imenovanja vršilca dolžnosti direktorja agencije. Vlada namreč ni potrdila dr. Lidije Tičar Padar, ki sta ji pred tem zeleno luč prižgala tako upravni odbor kot stroka. Ob tem je vlada v agenciji, ki odloča o financiranju znanstvenih raziskav, zamenjala štiri člane upravnega odbora.

SVIZ je pismo, v katerem je pojasnil svoje stališče, poslal ministrici za izobraževanje, znanost in šport Simoni Kustec. Kot so zapisali, so ogorčeni, ker vlada ni podala soglasja k imenovanju kandidatke dr. Lidije Tičar Padar. "Ob tem je pravzaprav odveč dodati, da je povsem nesprejemljivo, da je vlada zatem predlagala svojega kandidata brez dovoljšnih strokovnih kompetenc, in da s takšnim postopanjem resno ogroža normalno delovanje slovenskega znanstvenoraziskovalnega sistema," so zapisali.

Prof. dr. Robert Repnik, direktor ARRS, je z začetkom lanskega decembra podal odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki se ob 60-dnevnem odpovednem roku izteče 30. januarja 2022. Vlada RS je upravnemu odboru ARRS naložila, naj skladno s predčasno razrešitvijo direktorja v čim krajšem času predlaga v imenovanje novega kandidata. Ta je nato po glasovanju predlagal Litijo Tičar Padar, vendar je vlada ni potrdila. V Svizu zato vladi očitajo, da kaže "neresen odnos države do znanosti", saj da je odločitev sprejela "brez tehtne obrazložitve in zgolj iz političnih razlogov odrekla podporo kandidatki, o primernosti katere je pred tem skrbno presodil upravni odbor". Ob tem so poudarili, da se ignoriranje zakonsko določene vloge in namena ustanovitve ARRS odraža v zmanjšanju kakovosti znanstvenega dela. "S takšnim odnosom uveljavitev temeljnega poslanstva ARRS, tj. financiranje odlične znanosti, ne samo odmika v nedoločeno prihodnost, temveč tudi – upoštevaje dejstvo, da bo ARRS že čez nekaj dni ostala brez vodstva – ogroža izplačilo plač za delo, ki so ga opravili slovenski znanstveniki in znanstvenice."

