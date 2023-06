Pedagogi ogorčeni nad vladnim predlogom, Sviz zahteva umik

Predstavniki tistih, ki svetovalne delavce izobražujejo, zaposlujejo in združujejo v stanovska društva, pa tudi sindikalno organizacijo, so prepričani, da gre za neupravičeno razvrednotenje dela svetovalnih delavcev.

Kot so pojasnili na novinarski konferenci Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Slovenskega društva pedagogov, je vlada v izhodiščnem predlogu odprave plačnih nesorazmerij, ki je za del pogajanj o odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah in o reformi plačnega sistema predvidela, da bi bil izhodiščni plačni razred za svetovalne delavce v vrtcih in šolah za tri plačne razrede nižji od izhodiščnega plačnega razreda za učitelje.

Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Štrukelj je poudaril, da je predlog nesprejemljiv in da pričakujejo, da ga bo vlada umaknila. Ob tem je poudaril, da gre pri vladnem predlogu tudi za kršitev marca podpisanega stavkovnega sporazuma, saj se je vlada v njem zavezala, da bo glede na izpogajan izhodiščni plačni razred za učitelja glede na strokovno utemeljena dejstva razporedila tudi vse ostale.

Kot je pojasnila dekanja ljubljanske filozofske fakultete Mojca Schlamberger Brezar, pri njih izobražujejo tako učitelje kot kadre za svetovalne delavce in vsi dobijo enako raven univerzitetne magistrske izobrazbe, zahtevnost in pomen strokovnega dela obojih pa sta enakovredna. Dekan ljubljanske pedagoške fakultete Janez Vogrinc pa je ob tem pripomnil tudi, da svetovalni delavci svetujejo tudi učiteljem in da si tisti, ki nekomu svetuje, "zasluži vsaj isti izhodiščni plačni razred kot tisti, ki mu svetuje".

Da gre pri vladnem predlogu za razvrednotenje dela svetovalnih delavcev, so na novinarski konferenci poudarili tudi predstavniki različnih združenj in društev ravnateljev in pedagoških delavcev. Pri tem so izpostavili tudi, da čedalje več otrok in mladostnikov potrebuje pomoč svetovalnih delavcev, in opozorili na to, da se ministrstvo za vzgojo in izobraževanje na predlog ni odzvalo in se ni postavilo za svetovalne delavce. Od ministra Darja Felde pričakujejo, da se do predloga javno opredeli, doseže njegov umik ali pa odstopi s položaja ministra.