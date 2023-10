Sviz pripravlja protestni shod: 'Gre za zadnje opozorilo'

Predsednica glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Marjana Kolar je na današnji novinarski konferenci pojasnila, da se bodo shoda udeležili predstavniki zavodov, kjer ima Sviz svoje člane, jedro shoda pa bodo sindikalne zaupnice in zaupniki Sviza.

"Gre za zadnje opozorilo, preden bi lahko konflikt eskaliral v nek širši spor okoli tega vladnega predloga, ki je za nas nesprejemljiv," je pojasnil Štrukelj.

Kot je pojasnila Kolarjeva, želijo z "zavestno omejitvijo udeležbe zagotoviti vrtcem, šolam, dijaškim domovom, fakultetam, raziskovalnim inštitutom, muzejem, arhivom, galerijam, gledališčem, Slovenski filharmoniji in Operi, da bodo tudi v času protesta delovni procesi potekali nemoteno". Hkrati pa želijo z dovolj reprezentativno udeležbo na shodu vlado opozoriti na resnost njihovih težav. "Poskrbeli bomo, da bomo dovolj glasni in jasni, da bodo razumeli naš položaj in ne bodo uničevali dobrega javnega šolstva," je napovedala.

V glavnem odboru Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) so se za protestni shod odločili konec septembra, ko so na izredni seji razpravljali o poteku pogajanj o prenovi plačnega sistema ter odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah zaposlenih v javnem sektorju. Kot so navedli, jim je vlada po tritedenski prekinitvi pogajanj sredi septembra predstavila konkretnejši predlog odprave plačnih nesorazmerij in prevedbe delovnih mest na novo plačno lestvico, ki ga je ocenila na približno 847 milijonov evrov.

Predlog po prepričanju sindikata predvideva izrazito razvrednotenje strokovnih nazivov v šolstvu in kulturi ter hkrati poslabšanje prejšnjih vladnih predlogov, ki so že bili na pogajalski mizi. Razkorak med nazivoma mentor in svetovalec naj bi bil znižan na dva plačna razreda, skupaj za šest odstotkov, med svetovalcem in svetnikom pa bi bil razkorak en sam plačni razred. To po ocenah sindikata strokovnim nazivom v šolstvu jemlje smisel.

Za sindikat je nesprejemljiv tudi vladni predlog o znižanju vrednosti drugih strokovnih delovnih mest v razmerju do učitelja začetnika – svetovalnih delavcev, knjižničarjev, organizatorjev in drugih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Obenem so opozorili tudi na to, da se z vladnim predlogom povečujejo razlike med raziskovalci in visokošolskimi učitelji na eni strani ter zdravniki na drugi.