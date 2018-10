Sviz v začetku decembra v tridnevno stavko

"Zakaj je izobraževalno delo vredno manj?" so se marca spraševali stavkajoči člani Sviza.

Glavni stavkovni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) vztraja, da se pogajanja z vlado nadaljujejo od točke, na kateri so bila prekinjena z odstopom prejšnjega premierja Mira Cerarja. Pod ravnjo usklajenih zvišanj in drugih usklajenih zahtev se nismo pripravljeni pogajati, je poudarila njegova predsednica Jelka Velički.

Pojasnila je tudi, da se strinjajo z oceno ministra za javno upravoRudija Medveda, da bi lahko pogajanja o stavkovnih zahtevah hitro zaključili, pri čemer za Sviz po njenih besedah napoved hitrega zaključka pomeni, da je pogajanja možno končati najpozneje do konca novembra.

Če bodo pred 4. decembrom parafirali sporazum o stavkovnih zahtevah, bodo stavko preložili in po podpisu ustreznih sprememb kolektivnih pogodb tudi odpovedali, sicer za 4., 5. in 6. december napovedujejo nadaljevanje stavke, stavkovne dneve pa bodo nato ponavljali vse do izpolnitve zahtev, je napovedala. Priprave na decembrsko nadaljevanje stavke bodo začeli takoj.