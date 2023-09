Sviz za 25. oktober napovedal protestni shod pred vlado

Kot je po seji glavnega odbora povedala njegova predsednica Marjana Kolar, Sviz kategorično zavrača predlog vlade, ker ne odpravlja plačnih nesorazmerij, ampak jih ohranja in prenaša v nov plačni sistem. Na delovnih mestih s strokovnimi nazivi v vzgoji in izobraževanju ter kulturi pa obstoječa nesorazmerja celo povečuje.

Opozarjajo tudi, da predlog pomeni radikalno razvrednotenje strokovnih nazivov, da se z njim tem jemlje smisel oz. se jih v resnici ukinja. Pridobitev višjega strokovnega naziva namreč zmanjša celo na en sam plačni razred, je navedla Kolar.

Prav tako je po njenih navedbah za Sviz enako nesprejemljiv vladni predlog o znižanju vrednosti drugih strokovnih delovnih mest v odnosu do učitelja začetnika - svetovalnih delavcev, knjižničarjev, organizatorjev in drugih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Vse to bo namreč negativno vplivalo na kakovost pedagoških procesov, ocenjuje glavni odbor sindikata. Izpostavlja tudi, da vladni predlog povečuje razlike med raziskovalci in raziskovalkami ter visokošolskimi učitelji na eni strani ter zdravniki na drugi.