Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Sviz zbral več kot 22.600 podpisov zaposlenih v vzgoji in izobraževanju

Ljubljana, 06. 11. 2026 14.37 pred 7 urami 2 min branja 143

Avtor:
STA
Sindikati javnega sektorja vlado pozvali k dialogu

V Svizu so zbrali 22.605 podpisov zaposlenih v vrtcih in šolah pod peticijo proti prekinitvi plačne reforme, spremembi v sestavi svetov šol in vrtcev in izključitvi Sviza iz sodelovanja pri reformi šolstva. Podpisi dajejo sindikatu popoln mandat, da ta stališča zagovarja in gre po potrebi tudi v konflikt z oblastmi, meni Branimir Štrukelj iz Sviza.

Podpise so v oktobru zbirali v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih, kjer imajo sicer okoli 30.000 članov, je na novinarski konferenci pojasnil glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Štrukelj. Pri zbiranju je bilo po njegovih besedah čutiti "izjemno veliko previdnosti, pa tudi strahu", zato so zaposlenim zagotovili, da podpisov tokrat izjemoma ne bodo posredovali ministrstvu.

Ob tem je Štrukelj spomnil na lanske pozive aktualne državne sekretarke na šolskem ministrstvu Mojce Škrinjar k preverbi učiteljev, ki so podpisali evropsko peticijo za prekinitev trgovinskega sporazuma z Izraelom. "Ljudje preprosto ne zaupajo več, da oblasti tega ne bi izkoristile," je dejal Štrukelj.

Štrukelj je prepričan, da je Sviz s toliko podpisi pod peticijo dobil popoln mandat, da stališča iz peticije "zagovarja, jih uveljavlja in gre tudi v konflikt z oblastmi, če tega ne bomo dosegli".

Zmanjševanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih šol in vrtcev je po njegovih besedah vnovični poskus zmanjševanja vpliva zlasti strokovnega kadra na imenovanje ravnateljev. S tem minister za izobraževanje Borut Rončević "povsem jasno sporoča, da učiteljstvu ne zaupa", je dejal in napovedal, da bodo poskušali vplivati na predlog spremembe zakona, ki je v parlamentarnem postopku.

Vrtec
Vrtec
FOTO: Bobo

V Svizu protestirajo tudi, ker niso vključeni v strokovni svet za reformo šolstva. "Reforma, kot je zastavljena, je obsojena na neuspeh," je prepričan sindikalist.

Znižanje proračuna šolskega ministrstva za prihodnje leto za skoraj 300 milijonov evrov pa je označil za napad na javno šolstvo. Rončevića je pozval, naj premisli, "ali lahko še vztraja kot minister ali mora potegniti neko resno potezo, sicer bo očitno njegovo sporočilo, da se s tem brutalnim znižanjem strinja". Opozoril je, da v proračunu tudi ni sredstev za dogovorjene dvige plač v javnem sektorju.

Preberi še Ministrstvo zavrača očitke o pripravi šolske reforme, napoveduje tudi učiteljsko zbornico

Ob današnjem začetku kampanje pred referendumom o zakonu o interventnih ukrepih, ki bo 6. decembra, je bil Štrukelj tudi kritičen do šolskega ministrstva, ki da je z okrožnico v začetku oktobra poskušalo omejiti sindikalno delovanje v vrtcih in šolah. 

S tem je po njegovih navedbah poseglo v ustavno zagotovljeno pravico svobodnega delovanja sindikatov. Kot je poudaril, tudi zakon o volilni in referendumski kampanji določa, da kadar so sindikati organizatorji referendumske kampanje, lahko na delovnih mestih tudi predstavijo stališča. Štrukelj je tako pozval ravnatelje, naj ne nasedajo na to okrožnico ministrstva in ne sankcionirajo delovanja sindikata.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
šolstvo podpisi peticija reforma

Ministrstvo izvedlo prvo simulacijo evakuacije državljanov z letali Spartan

Trump vodjo kabineta Susie Wiles zamenjal s Stephenom Millerjem

24ur.com Sindikati v zbiranje podpisov za referendum, oster odziv Cigler Kralja
24ur.com Vlada in sindikati javnega sektorja podpisali krovno kolektivno pogodbo
24ur.com Več kot 3000 podpisov za začetek postopkov za referendum o noveli zakona o SDH
24ur.com Zaposleni v šolstvu s peticijo proti odpuščanju in prekinitvi plačne reforme
24ur.com Sindikati pričakujejo dovolj podpisov za referendum o interventnem zakonu
24ur.com Sindikati zbrali že več kot 30.000 podpisov
24ur.com Sindikati ministrstvu: Državljanom omogočite oddajo podpisa
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI143

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
laufar1988
06. 11. 2026 21.59
Svizec, daj se zavij v folijo in spokaj ze nekam, radikalen levicar in rdeci kmer, res si podn od podna 😡😡😡
Odgovori
0 0
9876543
06. 11. 2026 21.54
Dokler bo sindikat javnega sektorja rušil vsak poskus za napredek, bomo dobivali samo nove davke in prispevke, da bomo vzdrževali socialno državo, sosednje države , s katerimi smo vstopili v EU, pa krepijo gospodarstvo in nas prehitevajo po levi in desni
Odgovori
+3
3 0
DJ-Pero
06. 11. 2026 21.51
Tega Štruklja videt ne morem! Tale si je že tako žepe napolnil, da glava boli... 😡
Odgovori
+5
5 0
The Inteligent Investor
06. 11. 2026 21.27
Kok je vrtec stane
Odgovori
+1
1 0
janezdollar
06. 11. 2026 21.15
Edino pravilno…ta vlada in ministri nimajo blage veze kaj delajo, čist so izgubljeni…pač prevarantska greznica brez primere… 🤮🤮🤮
Odgovori
-2
4 6
Bombardirc1
06. 11. 2026 21.15
Kristince spet v akciji...
Odgovori
+2
3 1
omega _v6
06. 11. 2026 20.58
Reforme v šolstvu ne sme biti saj bi potem Štruklja lahko dobili kako si polni žepe!! Velika sramota,da ima Štrukelj večjo plačo od predsednice države in to vleče že desetletja!!
Odgovori
+7
9 2
windskiper
06. 11. 2026 20.56
zakaj ne objavite vseh prihodkov in premoženja njega in njegovih družinskih članov? tale zavitek je pravi model za zdraharja
Odgovori
+6
7 1
Alfaa
06. 11. 2026 20.50
Štrukelj bo dobil še dodatek za delo, ker začel je delati seveda to kar zna.
Odgovori
+8
9 1
123soba
06. 11. 2026 20.42
Tile štruklji in počivalnik so pravi bogataši, zraven pa nasprotujejo vsaki reformi....
Odgovori
+7
9 2
Mclaren
06. 11. 2026 21.44
Pa predsednik NLB, itd...
Odgovori
0 0
Vest-naroda
06. 11. 2026 20.37
Rončević želi osnovno šolo skrajšati za eno leto ter v njih dovoliti uživanje alkohola. Logično, SDS potrebuje čim manj izobražene volilce, nepismenost je pogoj za članstvo.
Odgovori
-3
5 8
BBcc
06. 11. 2026 20.41
Točno tako.
Odgovori
-2
4 6
ssecnik
06. 11. 2026 20.56
Idealen kandidat si.
Odgovori
-2
1 3
Rainbow warrior
06. 11. 2026 20.37
Ne vem zakaj se ta Štrukelj pritožuje ki ima plače par tisočakov.
Odgovori
+5
7 2
BBcc
06. 11. 2026 20.41
Ker dela za delavce ne za elito kot Janša.
Odgovori
-3
3 6
Stajerc200
06. 11. 2026 20.53
@BBccc, lepo te prosim, ta revček s 7.000 € plače pa se ravno poteguje za delavce
Odgovori
+1
3 2
omega _v6
06. 11. 2026 21.00
Mar ni sramota,da učitelj plačuje članarino,da si lahko LENUH Štrukel vzame astronomsko plačo!! In to samo zato,ker je bil Kučanov zet!!
Odgovori
+3
5 2
Bombardirc1
06. 11. 2026 21.17
Tudi brodnik se pritožuje, pa ima sto tisočakov plače...
Odgovori
+1
2 1
Kstane
06. 11. 2026 20.28
Povsod so dobri in slabi !! Da jih je v šolstvu pa toliko,pa skor ne morem verjeti...
Odgovori
+3
3 0
FORTUDO1
06. 11. 2026 20.26
Tako pridnega in delavnega šefa sindikata rabijo, dela noč in dan in vse kar dela je to, da zbira podpise. Živela slovenska inteligenca!
Odgovori
+5
6 1
brabusednet
06. 11. 2026 20.20
Sem bil prepričan,da so učitelji pametnejši in lažnivcu ne nasedejo.On lepo služi z vaši članarini.
Odgovori
+4
6 2
9876543
06. 11. 2026 20.19
Zakon je namenjen zagonu gospodarstva in v dobrih podjetjih sindikati nimajo nobenega dela, saj podjetja dobro skrbijo za svoj kader. v slabih podjetjih ti pa noben sindikat ne bo pomagal, ker če ni kje vzet, potem pač ni. v nedogled samo uvajat nove davke in prispevke na škodo gospodarstva v stilu Goloba pa tudi ne bo šlo. Pustite gospodarstvu , da dela v dobro vseh nas, tudi javnega sektorja
Odgovori
+1
3 2
natas999
06. 11. 2026 20.11
vidt ne morm lažnjivca
Odgovori
+7
10 3
BBcc
06. 11. 2026 20.13
Jaz tudi ne. Tega Janša imam vrh glave.
Odgovori
-3
4 7
Teofil
06. 11. 2026 20.04
Zanikrni zdrahar že od volitev zbira podpise in ustvarja kaos s svojimi levičarskimi botri
Odgovori
+6
9 3
zulj001
06. 11. 2026 19.48
Če bi bilo to res ,kar trdi Štrukelj in leva politika ,bi bili sindikati in leva politika popolnoma tiho in bi pustili ,da vlada izpelje svoje zamisli in ,če bi to držalo v kar vas prepričujejo levičarji ,bi jim po tej logiko " padla" POPOLNA oblast naravnost v roke ,ker se pa bojijo ,da se bo blagostanje državljanom povečala morajo to preprečit za vsako ceno ,kajti v nasprotnem primeru jim bo oblast spolzela iz rok na daljši rok, to se pa ne ujema z Dolančevo napovedjo. Ljudje pamet v roke ,razmišljajte s svojo glavo in na referendumu obkrožite ZA...
Odgovori
+11
14 3
BBcc
06. 11. 2026 19.54
Kaj če bi to zamisel upoštevali na vladi. tako nižjemu in srednjemu sloju znižali davek do 7500 EUR kapica in ne od?? Zakaj za boga ne?? Kot pravijo tako nič ne prinesejo ti sloji v državno blagajno. Potem ne bo škode. A ste delavci za?? Ali imate raje 20 EUR, ki vam jih ponuja Janša. Po Janševo naj se mastijo samo elitneži in to duplo. Narod pa klinc gleda. UPS zato vlada nima ne želje in ne interesa.
Odgovori
-7
4 11
BBcc
06. 11. 2026 19.54
PROTI.
Odgovori
-7
4 11
Stajerc200
06. 11. 2026 20.56
Interventni zakon je dober za vse, razen za lebuhe
Odgovori
+2
2 0
BBcc
06. 11. 2026 19.43
Tako se dela. Potrebno je zaščititi delavstvo. Za to so sindikati. Uspeva več kot odlično.👍
Odgovori
-7
3 10
bibaleze
Portal
Nihče ni vedel, da sta dobila dvojčka: Zdaj imata že štiri otroke
Otroka za eno leto vzela iz šole in ju odpeljala na najbolj nenavadno šolanje
Otroka za eno leto vzela iz šole in ju odpeljala na najbolj nenavadno šolanje
Le uro hoje od Kočevja se skriva prav poseben kraj, ki ga morate obiskati
Le uro hoje od Kočevja se skriva prav poseben kraj, ki ga morate obiskati
Po odločitvi, da opusti očetov priimek, zdaj še pretresljivo razkritje hčerke Angeline Jolie
Po odločitvi, da opusti očetov priimek, zdaj še pretresljivo razkritje hčerke Angeline Jolie
zadovoljna
Portal
Drina in Valentin sta zmagovalca prve sezone šova Love Island Adria
Zaradi njega je zapustila Tenerife, leto pozneje sta še vedno nerazdružljiva
Zaradi njega je zapustila Tenerife, leto pozneje sta še vedno nerazdružljiva
Ta 3 znamenja čaka najboljši vikend letošnje jeseni
Ta 3 znamenja čaka najboljši vikend letošnje jeseni
Novica o njeni smrti je pretresla oboževalce po vsem svetu
Novica o njeni smrti je pretresla oboževalce po vsem svetu
vizita
Portal
Pri 91 letih Julie Andrews prisega na eno navado, ki je povezana z 18 % manjšim tveganjem za demenco
Tudi moška biološka ura tiktaka: kaj se zgodi s semenčicami, ko se oče stara?
Tudi moška biološka ura tiktaka: kaj se zgodi s semenčicami, ko se oče stara?
Bakterija, ki se skriva v nepasteriziranih živilih, lahko povzroči hudo okužbo: najbolj ogrožene so nosečnice in starejši
Bakterija, ki se skriva v nepasteriziranih živilih, lahko povzroči hudo okužbo: najbolj ogrožene so nosečnice in starejši
Virus, ki je posebej nevaren za majhne otroke, povzroča hudo drisko in bruhanje
Virus, ki je posebej nevaren za majhne otroke, povzroča hudo drisko in bruhanje
cekin
Portal
Stanovanja si ni mogel privoščiti, zato si je sam zgradil hišo. Danes živi drugače kot večina
Izgubil službo zaradi ananasa na pici. Nato so se začele še večje težave
Izgubil službo zaradi ananasa na pici. Nato so se začele še večje težave
Evropejci spet plačujemo več za osnovna živila
Evropejci spet plačujemo več za osnovna živila
Nekoč televizijska zvezda, danes dela v trgovini in pravi, da ga ni sram
Nekoč televizijska zvezda, danes dela v trgovini in pravi, da ga ni sram
moskisvet
Portal
Milijonski skrivni projekt CIA: Mačka naj bi vohunila za Sovjeti, a načrt se je končal klavrno
Christina Aguilera povsem gola pozirala v kadi
Christina Aguilera povsem gola pozirala v kadi
Nehajte se pretvarjati, da ste v redu: 7 stvari, ki bi jih moral vedeti vsak moški
Nehajte se pretvarjati, da ste v redu: 7 stvari, ki bi jih moral vedeti vsak moški
Besede vdove Miša Kovača po pogrebu, ki parajo srce. Ljubezen, ki presega smrt
Besede vdove Miša Kovača po pogrebu, ki parajo srce. Ljubezen, ki presega smrt
dominvrt
Portal
Ena najbolj skrivnostnih rek v Evropi teče tudi skozi Slovenijo
Rumeni madeži iz straniščne školjke so izginili skoraj brez drgnjenja
Rumeni madeži iz straniščne školjke so izginili skoraj brez drgnjenja
Tako v trenutku očistite cedilo brez dolgotrajnega drgnjenja
Tako v trenutku očistite cedilo brez dolgotrajnega drgnjenja
Evakuacijski nahrbtnik za 72 ur: koliko stvari s seznama so imeli že naši starši v kleti?
Evakuacijski nahrbtnik za 72 ur: koliko stvari s seznama so imeli že naši starši v kleti?
okusno
Portal
Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh
Martinovo brez gosi: 5 izvrstnih jedi, ki vas bodo navdušile
Martinovo brez gosi: 5 izvrstnih jedi, ki vas bodo navdušile
Jabolčni kolač z obratom: trik, ki poskrbi za karamelizirano skorjico in sočno sredico
Jabolčni kolač z obratom: trik, ki poskrbi za karamelizirano skorjico in sočno sredico
Jed Mojmirja Šiftarja enega tekmovalca stala uvrstitve v TOP 5
Jed Mojmirja Šiftarja enega tekmovalca stala uvrstitve v TOP 5
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Benedetta
Benedetta
Bombaškoljka
Bombaškoljka
Ne zapusti me
Ne zapusti me
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022