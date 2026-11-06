Sviz zbral več kot 22.600 podpisov zaposlenih v vzgoji in izobraževanju

Podpise so v oktobru zbirali v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih, kjer imajo sicer okoli 30.000 članov, je na novinarski konferenci pojasnil glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Štrukelj. Pri zbiranju je bilo po njegovih besedah čutiti "izjemno veliko previdnosti, pa tudi strahu", zato so zaposlenim zagotovili, da podpisov tokrat izjemoma ne bodo posredovali ministrstvu.

Ob tem je Štrukelj spomnil na lanske pozive aktualne državne sekretarke na šolskem ministrstvu Mojce Škrinjar k preverbi učiteljev, ki so podpisali evropsko peticijo za prekinitev trgovinskega sporazuma z Izraelom. "Ljudje preprosto ne zaupajo več, da oblasti tega ne bi izkoristile," je dejal Štrukelj.

Štrukelj je prepričan, da je Sviz s toliko podpisi pod peticijo dobil popoln mandat, da stališča iz peticije "zagovarja, jih uveljavlja in gre tudi v konflikt z oblastmi, če tega ne bomo dosegli".

Zmanjševanje števila predstavnikov zaposlenih v svetih šol in vrtcev je po njegovih besedah vnovični poskus zmanjševanja vpliva zlasti strokovnega kadra na imenovanje ravnateljev. S tem minister za izobraževanje Borut Rončević "povsem jasno sporoča, da učiteljstvu ne zaupa", je dejal in napovedal, da bodo poskušali vplivati na predlog spremembe zakona, ki je v parlamentarnem postopku.