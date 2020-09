Sviz: zaradi dodatnih zadolžitev zaposleni preobremenjeni

Glavni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je na izredni seji razpravljal o konkretnih izkušnjah s terena ter težavah, s katerimi se pri svojem delu trenutno soočajo zaposleni. Kot zelo nedorečene in presplošne so člani ocenili modele in priporočila za izvajanje pouka v razmerah, povezanih s covidom-19, ki jih je pripravilo pristojno ministrstvo, Zavod za šolstvo ter NIJZ.

Zato Sviz vnovič poziva pristojne k pogovorom o ustreznem ovrednotenju dodatnih obremenitev.

Predstavniki zaposlenih v vrtcih in zavodih za otroke s posebnimi potrebami pa so ob tem opozorili, da pristojni zanje posebnih navodil sploh niso pripravili. "Prav tako je nedopustno, da šolsko ministrstvo zaposlenim v vzgoji in izobraževanju ob omenjenih neoprijemljivih navodilih ne zmore podati uporabnih odgovorov in rešitev za povsem konkretne težave, s katerimi se srečujejo v svojih zavodih, ter so posledično ti prepuščeni sami sebi,"so zapisali v sporočilu za javnost.

Obveznosti tehničnega osebja so se podvojile

Iz vrtcev in šol poročajo, da so prav vsi zaposleni v dozdajšnjih dveh tednih pouka ob povečanih zdravstveno-varnostnih omejitvah in tveganjih soočeni s številnimi dodatnimi zadolžitvami in obremenitvami. Obveznosti tehničnega osebja so se podvojile zaradi pogostega razkuževanja opreme, zračenja prostorov, dodatnega in temeljitejšega čiščenja, zapletene organizacija priprave in delitve šolske prehrane, priprave obrokov v popolni zaščitni opremi ob visokih temperaturah v kuhinji, dežuranja na vhodih ter izvedbe prihodov in odhodov učencev, opozarjajo v sindikatu.