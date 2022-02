PRENOS V ŽIVO: Sviz pozval člane h glasovanju o splošni stavki v vzgoji in izobraževanju

Zdravniki in zobozdravniki so dobili vladno zeleno luč za dvig plač. Najbolje plačani zdravniki bodo napredovali do 63. plačnega razreda, ki prinaša dobrih 5000 evrov bruto plače. Na nogah so, pričakovano, drugi sindikati javnega sektorja, v številnih izmed njih se že pogovarjajo tudi o stavki, je potrdil vodja pogajalske skupine dela sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek .

Kot je na novinarski konferenci pojasnil glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj , je Sviz soglasno odločil, da bo svojih več kot 32.000 članov in članic pozval h glasovanju o splošni stavki v vzgoji in izobraževanju.

Povedal je še, da bodo delodajalcu, ko bo stavka izglasovana, posredovali natančne strokovne zahteve. Za javnost je zahteve povzel v dve bistveni zahtevi. Prva se veže na takojšnjo sklenitev sporazuma o vrednotenju in plačilu dodatnega dela, ki nastaja ob obvladovanju epidemije v vrtcih, šolah in vseh izobraževalnih zavodih, je pojasnil. "Ljudje so na koncu z močmi, vedno več jih je na bolniških in v karantenah in tako ne gre več naprej," je poudaril.

Druga zahteva pa je zahteva po zvišanju plač vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. "Ne samo učiteljstva in strokovnega kadra ampak tudi vseh hišnikov, čistilk, kuharjev, administracije in računovodstva," je dejal in še posebej izpostavil, da je sindikalna konferenca visokega šolstva kategorično zahtevala takojšnje odprtje plačnega stropa po vzoru zdravnikov.