Svoboda bi podprla tehničnega mandatarja po izboru predsednice

Takšen predlog bi po njenih besedah podprli za obdobje do največ dveh let in do predčasnih volitev. "V tem času bi poskrbeli za ohranitev stabilnosti države in spremembo volilnega sistema," je napovedala. Zatrdila je, da se Robert Golob ob tem ne umika z mesta predsednika stranke in tudi ne s funkcije poslanca.

"V Svobodi smo volivkam in volivcem obljubili, da bomo storili vse, da preprečimo vlado Janeza Janše. S tem namenom smo pripravljeni podpreti tudi tehničnega mandatarja za sestavo nove vlade, ki bi ga predlagala predsednica republike," je v izjavi za medije po seji izvršnega odbora in sveta stranke dejala predsednica sveta Svobode Nataša Avšič Bogovič .

V uradu predsednice republike Nataše Pirc Musar so potrdili, da so se minuli teden sestali Golob, Janez Janša in predsednica. "Z obema sem iskala možne rešitve za nastalo politično situacijo – rešitve, ki bi temeljile na dogovoru, odgovornosti in zavedanju zahtevnih mednarodnih razmer, v katerih se nahajamo," je dejala.

"Slovenija v takšnih okoliščinah potrebuje stabilnost, predvidljivost in osredotočenost na nujne reforme, ki jih moramo izpeljati, če želimo zagotoviti varnost, odpornost in razvoj naše države ter dobrobit državljank in državljanov. Pogovor je bil konstruktiven. Sogovorniki smo spregovorili o več možnih rešitvah in o tem, kako preseči trenutne politične delitve," je pojasnila.

Na mizi je bilo več možnosti, ena od teh je bila tudi možnost tehničnega mandatarja, ki je po njenih besedah lahko le plod medsebojnega spoštovanja in soodgovornosti do prednostnih nalog ter pripravljenosti, da se vsaj pri ključnih vprašanjih državni interes postavi pred strankarskega. "Pri tem sem pripravljena aktivno sodelovati in pomagati, a le pod pogojem, da bodo na obeh straneh izraženi iskreni nameni in resnična pripravljenost za odgovorno ravnanje ter zadostna podpora poslank in poslancev," je jasna.

V Svobodi to možnost podpirajo, iz SDS pa odziva še nimajo. Tako tudi nimajo še morebitnega kandidata za tehničnega mandatarja.