Slovenija

Svoboda bi podprla tehničnega mandatarja po izboru predsednice

Ljubljana, 18. 05. 2026 18.21 pred 59 minutami 2 min branja 97

Avtor:
M.P. STA
Robert Golob, Nataša Pirc Musar, Janez Janša

Prvaka Svobode in SDS, Robert Golob in Janez Janša, sta se minuli teden sestala s predsednico republike Natašo Pirc Musar. Govorili so tudi o možnosti tehničnega mandatarja, so potrdili v njenem uradu, ki so ga v Svobodi pripravljeni podpreti. Iz SDS v uradu odziva še nimajo, prav tako tudi ne imena morebitnega kandidata.

"V Svobodi smo volivkam in volivcem obljubili, da bomo storili vse, da preprečimo vlado Janeza Janše. S tem namenom smo pripravljeni podpreti tudi tehničnega mandatarja za sestavo nove vlade, ki bi ga predlagala predsednica republike," je v izjavi za medije po seji izvršnega odbora in sveta stranke dejala predsednica sveta Svobode Nataša Avšič Bogovič.

Takšen predlog bi po njenih besedah podprli za obdobje do največ dveh let in do predčasnih volitev. "V tem času bi poskrbeli za ohranitev stabilnosti države in spremembo volilnega sistema," je napovedala. Zatrdila je, da se Robert Golob ob tem ne umika z mesta predsednika stranke in tudi ne s funkcije poslanca.

Nataša Avšič Bogovič
FOTO: Bobo

V uradu predsednice republike Nataše Pirc Musar so potrdili, da so se minuli teden sestali Golob, Janez Janša in predsednica. "Z obema sem iskala možne rešitve za nastalo politično situacijo – rešitve, ki bi temeljile na dogovoru, odgovornosti in zavedanju zahtevnih mednarodnih razmer, v katerih se nahajamo," je dejala.

"Slovenija v takšnih okoliščinah potrebuje stabilnost, predvidljivost in osredotočenost na nujne reforme, ki jih moramo izpeljati, če želimo zagotoviti varnost, odpornost in razvoj naše države ter dobrobit državljank in državljanov. Pogovor je bil konstruktiven. Sogovorniki smo spregovorili o več možnih rešitvah in o tem, kako preseči trenutne politične delitve," je pojasnila.

Na mizi je bilo več možnosti, ena od teh je bila tudi možnost tehničnega mandatarja, ki je po njenih besedah lahko le plod medsebojnega spoštovanja in soodgovornosti do prednostnih nalog ter pripravljenosti, da se vsaj pri ključnih vprašanjih državni interes postavi pred strankarskega. "Pri tem sem pripravljena aktivno sodelovati in pomagati, a le pod pogojem, da bodo na obeh straneh izraženi iskreni nameni in resnična pripravljenost za odgovorno ravnanje ter zadostna podpora poslank in poslancev," je jasna.

V Svobodi to možnost podpirajo, iz SDS pa odziva še nimajo. Tako tudi nimajo še morebitnega kandidata za tehničnega mandatarja. 

Preberi še Sindikati predlog SDS in NSi vidijo kot maščevanje za zbiranje podpisov

Pirc Musarjeva je poudarila tudi, da je ob zaključku prvega kroga iskanja kandidatov za mandatarja javnosti prenesla jasno sporočilo državljank in državljanov, ki se obračajo na njo, in sicer: "Slovenija potrebuje širši konsenz o ključnih razvojnih vprašanjih in zvestobo vrednotam, na katerih temelji naša družba. Slovenija sodi med najbolj razvite demokracije na svetu. Da tako tudi ostane, sta ključna medsebojno spoštovanje in odgovorno ravnanje vseh, ki nosimo javno odgovornost."

Razlagalnik

Tehnični mandatar je oseba, ki jo predsednik države predlaga za predsednika vlade v času politične krize, ko redne politične stranke ne morejo doseči dogovora o koaliciji. Takšna vlada, pogosto imenovana tudi prehodna ali strokovna vlada, običajno ni sestavljena iz politikov z močnim strankarskim ozadjem, temveč iz strokovnjakov, ki naj bi državo vodili do naslednjih rednih ali predčasnih volitev. Njena glavna naloga je zagotavljanje stabilnosti delovanja državnih institucij in reševanje nujnih vprašanj, ne da bi se pri tem ukvarjala z dolgoročnimi ideološkimi projekti.

V slovenskem parlamentarnem sistemu ima predsednik republike pomembno, a pretežno povezovalno vlogo pri imenovanju mandatarja. Po volitvah ali ob padcu vlade predsednik opravi posvete z vodji poslanskih skupin in nato državnemu zboru predlaga kandidata za predsednika vlade. Če v prvem krogu nihče ne dobi zadostne podpore, sledijo nadaljnji krogi, v katerih lahko predloge vložijo tudi poslanske skupine ali skupine poslancev. Predsednik republike tako deluje kot varuh ustavnosti in mediator, ki skrbi, da proces oblikovanja vlade poteka v skladu z demokratičnimi postopki in v razumnem času.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nataša pirc musar robert golob janez janša tehnični mandatar

KOMENTARJI97

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovener
18. 05. 2026 19.37
Zlo demokratično, zlo Golobnovsko !
Odgovori
0 0
MojsterSplinter
18. 05. 2026 19.37
Ne smešite se, no.
Odgovori
0 0
lokson
18. 05. 2026 19.35
Besede Bogovičke nihče!!! ne problematizira. Banda pokvarjena. Če bi nekdo iz desne ponovil njene besede za Goloba, pa bi v LJ zmanjkalo persena. Kako ste pokvarjeni levajzarji. Takšne štale, v zgodovini SLO še ni bilo. Nora Levica je z to polarizacijo pričela, pod Golobom, pa je eskaliralo preko vseh meja. In vi meni o strpnosti, kulturi dialoga in podobne floskule. Mrs.
Odgovori
+6
7 1
Vakalunga
18. 05. 2026 19.34
Njega ne bo kakor kaže nihče nič vprašal )) LUZER..
Odgovori
+7
7 0
PoldeVeliki
18. 05. 2026 19.34
Spokajte skorupirani Svobodnjaki.
Odgovori
+8
8 0
yoda99
18. 05. 2026 19.33
vecina je volila desno oz stranke, katere se zavzemajo za spremembo davcnega in socialnega sistema. Tehnicna vlada, se zaradi svoje neideološke naravnanosti, s tem podrocjem ne more ukvarjati… Tehnični mandatar, bi bil pljunek v obraz demokracije v Sloveniji.
Odgovori
+11
11 0
Andrej77
18. 05. 2026 19.32
Levičarji a zopet kot v času komunizma. Lahko je ampak samo da je naš.
Odgovori
+10
10 0
Finfer
18. 05. 2026 19.32
maljevaca naj predlagajo da bo nadaljeval z ropanjem denarja poštenim delavcem in upokojencem !!
Odgovori
+6
7 1
manucao
18. 05. 2026 19.32
Velike vsote denarja za prestope v leve stranke,nečedna posla.Kot pika na i pa tehnična vlada.Vsekakor višek nesramnosti in sprenevedanja a hkrati tudi zadnji trzaji,da bi se nekako rešili iz velikega brezna.
Odgovori
+6
6 0
Un71
18. 05. 2026 19.31
"V Svobodi smo volivkam in volivcem obljubili, da bomo storili vse, da preprečimo vlado Janeza Janše. S tem namenom smo pripravljeni podpreti tudi tehničnega mandatarja za sestavo nove vlade, ki bi ga predlagala predsednica republike," Stevo smotani ima čisto prav. Vzameš jim Janšo in nimajo nič več, kakšen program, kakšne ideje, samo, da ni Janša. In taki so vodili državo 4 leta. Katastrofa....
Odgovori
+6
7 1
manucao
18. 05. 2026 19.33
Popolna žalost in beda lecičarjev
Odgovori
+5
5 0
biggie33
18. 05. 2026 19.31
Brez Mukija nismo več demokracija!!
Odgovori
+3
3 0
chubba
18. 05. 2026 19.31
Muki za tehničnega, Nika za zunanjo pa nekaj Vecerovoh, Delovih in RTV novinarjev za ministre in smo na konju😂
Odgovori
+7
7 0
manucao
18. 05. 2026 19.34
Markeš in Žerdin obvezno ministri.
Odgovori
+2
2 0
supergigi
18. 05. 2026 19.35
😂😂
Odgovori
+2
2 0
Anion6anion
18. 05. 2026 19.30
Malo pozno so ji to svetovali!
Odgovori
+3
3 0
Victoria13
18. 05. 2026 19.29
Svoboda, Levica, SD poskušajo vse, da bi prišli do korita...koliko nečednih poslov bo prišlo na plan, da se tako trudijo?
Odgovori
+7
8 1
Slovenska pomlad
18. 05. 2026 19.28
Smrt janšizmu!
Odgovori
-12
2 14
manucao
18. 05. 2026 19.29
Takoj za odstranit komentar.
Odgovori
+6
6 0
misterbin
18. 05. 2026 19.27
Ne morejo kupčkati kdo bo kaj .Golob vidi da je pogorel in naj se sprijazni da ne bo PV in konec
Odgovori
+5
7 2
manucao
18. 05. 2026 19.27
Koga bi predlagali za teh.mandatarja?Kučana?
Odgovori
+10
10 0
JP2022
18. 05. 2026 19.34
Kučan ne bi bil slab za tehničnega premiera, je res. Ampak imam jst tudi dobre kandidate. Naprimer Jožef Školč.
Odgovori
+2
3 1
manucao
18. 05. 2026 19.36
Iz naftalina,on ali Golobič!
Odgovori
0 0
Castrum
18. 05. 2026 19.26
Kakšna patetika poražencev. Sploh ni važno kdo bi bil tehnivni mamdatar, oni bi ga kar podprli. Sam da ni Janša. Maaa, vaišuloštja
Odgovori
+9
9 0
Minifa
18. 05. 2026 19.26
A je zaradi ŠOKA že prišel k sebi..??
Odgovori
+6
7 1
the kop
18. 05. 2026 19.25
Mafijska levica ugrablja državo!!
Odgovori
+9
12 3
manucao
18. 05. 2026 19.26
Že 81 let,žal.
Odgovori
+7
8 1
