Svoboda bo za podpredsednico DZ predlagala Avšič Bogovičevo

Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je v izjavi za medije napovedal, da bo stranka na položaj podpredsednice DZ predlagala Natašo Avšič Bogovič.
Če bo ta potrjena, se bo tako pridružila Francu Križanu (Demokrati) in Danijelu Krivcu (SDS), ki sta že bila imenovana.
Krivec je na tajnem glasovanju prejel 84 glasov, štirje so bili proti. Križan, ki so ga predlagali poslanci Demokratov in Resnice, pa je prejel 86 glasov, dva sta bila proti.
Po poslovniku ima DZ največ tri podpredsednike, od tega enega iz največje opozicijske poslanske skupine. Podpredsedniki pomagajo predsedniku DZ pri njegovem delu in opravljajo v dogovoru z njim posamezne zadeve z njegovega delovnega področja. Svojo funkcijo opravljajo do prve seje novoizvoljenega DZ.
Poslovnik določa tudi, da če je predsednik DZ odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik, ki ga določi predsednik. Če predsednik DZ ni določil podpredsednika, ki naj ga nadomešča, ali če predsedniku preneha funkcija, ga nadomešča najstarejši podpredsednik.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.