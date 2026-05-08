Svoboda bo za podpredsednico DZ predlagala Avšič Bogovičevo

Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je v izjavi za medije napovedal, da bo stranka na položaj podpredsednice DZ predlagala Natašo Avšič Bogovič.

Če bo ta potrjena, se bo tako pridružila Francu Križanu (Demokrati) in Danijelu Krivcu (SDS), ki sta že bila imenovana.

Krivec je na tajnem glasovanju prejel 84 glasov, štirje so bili proti. Križan, ki so ga predlagali poslanci Demokratov in Resnice, pa je prejel 86 glasov, dva sta bila proti.