Slovenija

Svoboda bo za podpredsednico DZ predlagala Avšič Bogovičevo

Ljubljana, 08. 05. 2026 12.35 pred 48 minutami 1 min branja 9

Avtor:
STA M.S.
Nataša Avšič Bogovič

Gibanje Svoboda bo za podpredsednico državnega zbora predlagala poslanko Natašo Avšič Bogovič, nekdanjo vodjo poslanske skupine te stranke.

Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je v izjavi za medije napovedal, da bo stranka na položaj podpredsednice DZ predlagala Natašo Avšič Bogovič

Če bo ta potrjena, se bo tako pridružila Francu Križanu (Demokrati) in Danijelu Krivcu (SDS), ki sta že bila imenovana. 

Krivec je na tajnem glasovanju prejel 84 glasov, štirje so bili proti. Križan, ki so ga predlagali poslanci Demokratov in Resnice, pa je prejel 86 glasov, dva sta bila proti.

Franc Križan in Danijel Krivec.
FOTO: 24ur.com

Po poslovniku ima DZ največ tri podpredsednike, od tega enega iz največje opozicijske poslanske skupine. Podpredsedniki pomagajo predsedniku DZ pri njegovem delu in opravljajo v dogovoru z njim posamezne zadeve z njegovega delovnega področja. Svojo funkcijo opravljajo do prve seje novoizvoljenega DZ.

Poslovnik določa tudi, da če je predsednik DZ odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik, ki ga določi predsednik. Če predsednik DZ ni določil podpredsednika, ki naj ga nadomešča, ali če predsedniku preneha funkcija, ga nadomešča najstarejši podpredsednik.

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Teofil
08. 05. 2026 13.29
"Bogovič zakaj imaš tako velike oči"vpraša Rdeča Kapica," da te bolje vidim"odgovori Bogovič
Odgovori
0 0
man1983
08. 05. 2026 13.26
A se ni bila UKZ dovolj osmešila??? A res rabimo še eno kokos?
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
08. 05. 2026 13.21
A Slovencev pa ni?
Odgovori
+1
1 0
Antena
08. 05. 2026 13.15
O boga mati
Odgovori
+2
2 0
Bella Ciao1
08. 05. 2026 13.10
Pripravite žare...čas neskončnega obilja in sreče vam prinašajo stevo logar Vrtovec JJ....
Odgovori
-2
0 2
Prototip
08. 05. 2026 12.56
A ni to tale gospa ,ki je hotela na teghniti volilce,,na tak način,,,,samo vprašam,za kolega,,,,lp Nataša Avšič Bogovič: "Jaz sem razumela, da se ravno to ne da narediti." Tomaž Lisec: "Kaj pa, če najprej resolucijo sprejmemo in potem ..." Nataša Avšič Bogovič: "Samo moramo ven akt potegniti ..." Tomaž Lisec. "Ven damo ali pa spremenimo. Lahko tudi spremenimo." Nataša Avšič Bogovič: "Ne, akt moramo dati, predlog za referendum moramo dati ven. Umakniti." Tomaž Lisec: "To je za nas rešitev." Nataša Avšič Bogovič: "Je to politično res dobra rešitev? S tem naredimo malo ali pa kar precej zmede med volivci, kaj zdaj delamo."
Odgovori
+5
5 0
razumi če lahko
08. 05. 2026 12.53
No toliko časa so rabili ! Potem pa itak ne bo iz tega nič so prepozni !
Odgovori
+5
5 0
Minovak
08. 05. 2026 12.44
Radio Erevan Vpr.: Ali je res, da bomo v času komunizma lahko naročili hrano po telefonu? Odg.: To je res. Dostava pa bo po televiziji.
Odgovori
+5
5 0
BBcc
08. 05. 2026 12.45
In to na Novi TV.
Odgovori
-10
0 10
