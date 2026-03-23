SLOVENIJA ODLOČA 2026

Golob začel pogovore, sklical bo tudi Svet za nacionalno varnost

Ljubljana, 23. 03. 2026 08.09 pred eno minuto 6 min branja 342

Avtor:
Ne.M. K.H. STA
Robert Golob in Tina Gaber Golob

Stranka Gibanje Svoboda, relativna zmagovalka državnozborskih volitev, je začela pogovore za iskanje razvojne koalicije. Že včeraj je predsednik stranke v govoru poudaril, da ne izključuje pogovorov z nikomer. V SDS, ki je po zadnjih delnih neuradnih izidih na drugem mestu, bodo rezultate analizirali na seji izvršilnega odbora stranke. Sestala se bosta tudi izvršni odbor in svet stranke Demokrati Anžeta Logarja. Predsednica republike pa je predstavnike strank, ki so bile v nedeljo izvoljene v DZ, pozvala, naj čim prej sedejo za pogajalsko mizo.

"Kdorkoli mi bo prinesel 46 glasov, bo dobil mandat z moje strani," je v izjavi za Radio Slovenija spomnila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Kot je še dejala, si manjšinske vlade ne želi nihče.

Predsednica republike bo skladno z ustavo po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin predložila DZ kandidata za predsednika vlade. Predsednika vlade bo nato volil DZ z večino glasov vseh poslancev.

Predsednica Pirc Musar upa, da se bodo stranke, ki so se uvrstile v parlament, čim hitreje dogovorile o sestavi nove vlade. Časa zaradi razmer v svetu namreč ni na pretek.

Kot je še ocenila za Radio Slovenija, je "jeziček" za sestavo vlade na dveh manjših strankah. S tem je verjetno merila na Demokrate Anžeta Logarja s šestimi poslanskimi sedeži in stranko Resni.ca s petimi poslanskimi sedeži. Ocenila je tudi, da je ena od strank postavila celo pretirano visoke pogoje z dvema državotvornima resorjema.

Predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović je namreč ob razglasitvi rezultatov dejal, da je med pogajalske izhodišča postavil vodenje ministrstva za notranje zadeve, ministrstva za zunanje in evropske zadeve ter ministrstva za finance, saj si želijo, da jih koalicijski partnerji upoštevajo prav na teh področjih, ki so bila med kampanjo njihove glavne točke.

Svoboda začela pogovore: 'Potrebujemo več kot le šibko večino'

Predsednik vlade in predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob je danes, kot je napovedal, začel pogovore za sestavo "razvojne koalicije". Prav tako bo, kot je napovedal v soočenjih, v tem tednu sklical tudi Svet za nacionalno varnost (SNAV).

V Gibanju Svoboda želijo za uresničitev svojega volilnega programa Ambiciozna Slovenija (AS) združiti "vse demokratične sile v DZ", je po razglasitvi zmage na nedeljskih parlamentarnih volitvah v štabu Gibanja Svoboda dejal predsednik stranke in premier Golob. 

V štabu stranke Gibanje Svoboda
V štabu stranke Gibanje Svoboda
FOTO: Damjan Žibert

"Program AS vključuje tudi obsežen program na področju javnega zdravstva: investicije v moderno opremo, najnaprednejše tehnologije in digitalizacijo, vse z enim samim ciljem – da se učinkovito spopademo s čakalnimi vrstami, da bo vsak pacient vedel, kdaj bo prišel do svojega brezplačnega zdravljenja, in da bo ta čas čim krajši," je v govoru po zmagi dejal Golob. Program po njegovih besedah pomeni tudi, da bodo lahko mladi končno računali na to, da si bodo lahko ustvarili svoj dom – in s tem tudi družino: "Želimo omogočiti, da bo dom postal pravica za vse, še posebej za mlade."

Izjava Roberta Goloba v DZ po volitvah 2026
Izjava Roberta Goloba v DZ po volitvah 2026
FOTO: Aljoša Kravanja

Za vse te ukrepe pa potrebujejo več kot le šibko večino, je poudaril: "Zato si želim, in taki bodo tudi naši pogovori, da k sodelovanju povabimo prav vse demokratične stranke v parlamentu."

Zato bodo pogovore začeli z vsemi. "Nekatere poznamo bolje, saj smo zadnja štiri leta skupaj trdo delali v koaliciji, nekateri pa so novi," je dejal Golob, ki verjame, da se bodo v naslednjih dneh ali tednih bolje spoznali, ugotovili pričakovanja in nato začrtali skupno delo. Ne izključuje pogovorov z nikomer in se veseli pogovorov z vsemi: "Ne delam razlik, saj verjamem, da so časi – ne samo v Sloveniji, temveč tudi v svetu – takšni, da bo treba iskati čim širši konsenz za izvedbo teh ukrepov."

V SDS bodo rezultate analizirali

Prvak SDS Janez Janša je v nedeljo pred sedežem stranke na Trstenjakovi v Ljubljani napovedal, da bodo rezultate danes analizirali na seji izvršilnega odbora stranke.

Sestala se bosta izvršni odbor in svet stranke Demokrati Anžeta Logarja. Podpredsednik Demokratov Janez Demšar je dejal, da so se v stranki pripravljeni pogovarjati z vsemi, ker zagovarjajo široko koalicijo. Kakšen bo izplen pogovorov z Gibanjem Svoboda, si ni upal napovedati.

Poleg izpodbijanja rezultata predčasnega glasovanja bodo danes z vsemi "njihovimi ljudmi", ki so bili na voliščih, preverili tudi rezultate nedeljskega glasovanja, govorice o nepravilnostih in "morda dali kakšen ugovor", je dejala poslanka SDS Alenka Jeraj. Tudi pogovori o sestavi koalicije so "stvar današnjega dne", najprej pa bo treba počakati, da vidimo, kdo bo sploh vabil v koalicijo, je dejala.

Janez Janša
Janez Janša
FOTO: Aljoša Kravanja

Po 99,85 odstotka preštetih glasovnic je Gibanje Svoboda prejelo 28,6 odstotka glasov in 29 poslanskih sedežev. Sledijo SDS s 27,9 odstotka glasov in 28 poslanskimi sedeži, NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča z 9,3 odstotka in devetimi poslanci, SD z 6,7 odstotka in šestimi poslanci, Demokrati Anžeta Logarja z 6,7 odstotka in šestimi poslanci. Lista Levica in Vesna je dobila 5,6 odstotka glasov in pet poslancev, Resni.ca pa 5,5 odstotka in pet poslancev.

Kako zapleteno bo sestavljanje vlade?

Gibanje Svoboda lahko računa na SD in Levico, a skupaj imajo le 40 glasov. Vprašanje ostaja, ali bi lahko svojih šest primaknil Logar. SDS se pri iskanju zaveznikov za potrebnih 46 glasov sooča še z večjo dilemo. Z NSi bi jih imeli 37, Logarjevih šest seštevek dvigne na 43, preostale tri pa bo zelo težko dobiti.

Preberi še Povolilna matematika: težka pot do 46 glasov

'Ni pametno izključevati'

Ekonomist Matej Lahovnik je v včerajšnji oddaji 24UR komentiral, da izključitev določenih strank ne bi bila pametna premierjeva poteza: "Navsezadnje je tudi druga največja stranka po številu glasov dobila skoraj toliko glasov kot Svoboda. To je ogromno volivcev in v demokraciji ni pametno na tak način izključevati – še posebej, če želiš široko koalicijo, ker s tem ojačaš pogajalski položaj drugih strank."

Misli, da bodo pogajanja v naslednjih dneh zagotovo trda, da pa bo premier zasledoval, da bi v vlado vključil Demokrate: "Mogoče tudi NSi, SLS, Fokus, kar se mi zdi slednje manj verjetno glede na to, da bo Levica v vladi. V vsakem primeru pa so izzivi res veliki in se morajo čim prej lotiti dela in čim prej sestaviti novo vlado."

"Če Janez Janša govori o tem, da imamo korupcijo in tako naprej, je prav tako nekorektno, da kot državnik – sedanji predsednik vlade in nekdo, ki želi voditi državo – izključuje kogarkoli po principu demokracije," pa je v oddaji dejal politolog Igor Lukšič. "Vsi smo šli na iste volitve, vsi smo oddali glas in vsi smo po teh volitvah dobili določeno število mandatov oziroma predstavnike strank v parlamentu. In to je treba spoštovati. Treba je preseči predvolilno retoriko in začeti stopati v nove korake razgrajevanja tega konsenza," je poudaril.

Za predstavnika narodnih skupnosti izvoljena dosedanja poslanca

Felice Žiža in Ferenc Horvath
Felice Žiža in Ferenc Horvath
FOTO: Luka Kotnik

Za predstavnika narodnih skupnosti v DZ sta bila na nedeljskih volitvah izvoljena dosedanja poslanca Felice Ziza iz vrst italijanske narodne skupnosti, ki je izmed štirih kandidatov prejel 41,56 odstotka glasov, in Ferenc Horvath iz madžarske narodne skupnosti, ki je izmed dveh kandidatov prejel 72,71 odstotka glasov, kažejo delni neuradni izidi.

Felice Ziza je prejel skupno 771 glasov. Za njim se je uvrstil Alberto Scheriani, ki je prejel 30,30 odstotka glasov oz. 562 glasov, sledita Christian Poletti s 17,52 odstotka glasov (325 glasov) in Stefano Destefano z 10,62 odstotka glasov (197).

Volilna udeležba za izvolitev predstavnika italijanske narodne skupnosti je bila 66,21-odstotna. Neveljavnih je bilo 33 glasovnic, kažejo delni neuradni izidi državne volilne komisije, osveženi danes ob 8. uri.

Za poslanca madžarske narodne skupnosti sta kandidirala dva kandidata. Ferenc Horvath je prejel 72,71-odstotno podporo oz. 2209 glasov, Tomi Horvat pa 27,29 odstotka glasov (829). Volilna udeležba je bila 58,19-odstotna, neveljavnih pa je bilo 95 glasovnic, še kažejo delni podatki državne volilne komisije.

STEVO.ANŽE.ROBi
23. 03. 2026 18.40
Stevo za ministra in stabilno Slovenijo.
Rock8
23. 03. 2026 18.40
Za svobodo
Galaktik111
23. 03. 2026 18.38
Stevanović je danes reko, fa ne gre z Golobom v koalicijo. Je reko, da je prespal in si premislil. Edino da se Logar proda Levici. Drugače smo v pat poziciji, ker če tudi Logar gre k Janši, so komaj na 45.
Sly1
23. 03. 2026 18.37
Tipična leva tut če bomo lačni samo da ni Janša
peT99
23. 03. 2026 18.36
Če gre resnica v vlado - potem so na nek način obrnili hrbet tem, ki so jih volili. Na predvolilnih soočenjih je namreč predsednik te stranke večkrat nasprotoval ukrepom Golobove vlade - to bo še zanimivo... ne bi pa bilo presenečenje.
peT99
23. 03. 2026 18.36
nasprotuje dvigu minimalne plače - mesec bi jo še dvignil, to ej samo eno izmed trenj.
rob3rt
23. 03. 2026 18.35
Kaj pa, da SDS da glasove Golobu za sestavo vlade in ga potem pusti vladati, kakor ve in zna? 🤡
jedupančpil
23. 03. 2026 18.40
to bi bilo vrhunsko! lol
medŠihtom
23. 03. 2026 18.34
bi bla fora da golob potegne v koalicijo logaja in nsi, sds sd in resni.ca pa ostanejo zunaj, hahahaha.
Rožle Patriot
23. 03. 2026 18.37
Kaj pa, če SDS potegne v koalicijo SD ... ???
TriCERARtops
23. 03. 2026 18.34
Slovenija ne pleše več, Slovenija BREAK DANCEA!
rob3rt
23. 03. 2026 18.33
Če bo Golob iz tega šmorna sestavil vlado, najboljše, da kar preseli sedež vlade v Idrijo 🤣🤣🤣 Že v dosedanji koaliciji je bil baje kar pogost obiskovalec servisa tam...
amabO
23. 03. 2026 18.32
Golob je tako močno obremenjen z korupcijo,da nihče normalen ne bo šel z njim v koalicijo.Pika dokončno pika.
Stojadina-sportiva
23. 03. 2026 18.31
Če gledamo programe strank ima JJ že sestavljeno. Kdor bo program opustil, je pa nahoblal svoje volilce in bo naslednja runda za preboj še toliko težja...
Janik1111
23. 03. 2026 18.30
Logar je trojanski konj.
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
23. 03. 2026 18.27
Bistvo je, da je Golob dobil se en mandat. To je edini nacin, da se dokoncno pocisti z jansisti. Ampak, zdaj pa res do konca. 💪 🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮
jedupančpil
23. 03. 2026 18.29
lol. zelo si proti korupciji ja :)
Sumpres
23. 03. 2026 18.34
Nick name nimaš pravi.
Pedro Lopez
23. 03. 2026 18.26
Edina možna kombinacija je GS + SD + NSI + Demokrati. To so ljudje, ki se lahko med seboj dogovorijo, vsi ostali bodo konstantno izsiljevali. In šlo bi tudi za relativno uranovteženo kombinacijo. NSI ne bo v koaliciji z Levico in se želi tudi osamosvojiti od SDS, SD ne bo imel tržav s tem, Logarju gre za preživetje in bo šel kamorkoli. S tem se znebijo tudi izsiljevanja Resnice in imajo udobno večino 50 sedežev.
Odrešenik666
23. 03. 2026 18.30
Dobra
Actual Asparagus
23. 03. 2026 18.25
Končno se bo videlo, kako "sposoben" je Dr. Golob, ob teh rezultatih. Verjamem, da trpi bolj kot Janša :)
Odrešenik666
23. 03. 2026 18.30
To pa mocno sumim
supergigi
23. 03. 2026 18.24
Kaj bosta sedaj Logar in Irglova počela ko nista bila izvoljena?
Janik1111
23. 03. 2026 18.28
Zavod za zaposlovanje in prekvalifikacijo.
xRayx
23. 03. 2026 18.23
Joj, kako se bi zarečenec jedel. Joj joj joj.
mackon08
23. 03. 2026 18.23
Kaj ima ona odločati, volivci so odločili, mandat ima Golob.
jedupančpil
23. 03. 2026 18.30
nima
Ulice plešejo
23. 03. 2026 18.23
Lahko gre golob v koalicijo z logarjem in resnico. Ampak to ne bo funkcioniralo. Njihovi programi so kompatibilni z SDS. Golob bo "vladal" z zvezanimi rokami. Janša pa se bo lepo smejal in jih ošteval
amabO
23. 03. 2026 18.23
Desnica ima 48 glasov,levica samo 40.Kaj ti ni jasno Musarca?
Darko32
23. 03. 2026 18.31
SAm vidim kombinacijo, kjer je pa potrebno malo spustiti svoje egote in jo imamo. LOGAR je mandatar. JANŠA je podpresednik. RESNI.ca je zraven, DEMOKRATI in NSI. Vsak določi točne pogoje in skupaj ugotovijo ali jih lahko uresničijo in jih podpriajo ostali. JANŠA se bo moral naučiti, da ni AVANGARDIST ampak je odvisen od drugih. Tukaj je rešitev. RESNI.ca ima določene pametne predloge. Imajo jih tudi v NSi in njihovi sodelujoči. Imajo jih DEMOKRATI in ima jih tudi SDS. Vsi skupaj vseh ne bodo uresničili. LAhko pa z skupnimi močmi naredijo za napredek Slovenije ogromno.
IQ200
23. 03. 2026 18.34
Kje jih imaš 48? Tudi s poslancema manjšin prideš samo do 45.
Igralka kritikom: "Tako je videti, ko mati več ur ne doji svojega otroka"
