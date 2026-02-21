Naslovnica
Slovenija

Gibanje Svoboda in Golob tarči kibernetskega napada

Ljubljana, 21. 02. 2026 13.39

Avtor:
Ne.M. STA
Golob Instagram

Profila stranke Gibanje Svoboda ter njenega predsednika in premierja Roberta Goloba sta bili tarči kibernetskega napada iz tujine. Vdor v profila je stranki uspelo preprečiti, incident pa so že prijavili ustreznim institucijam, je povedal poslanec Lenart Žavbi. Meni, da ni naključje, da se je napad zgodil na začetku volilne kampanje.

Kot je pojasnil Lenart Žavbi, so v petek na uradnih profilih na Instagramu Goloba in stranke zaznali veliko število novih profilov ter posledično profila zaprli za javnost. Danes so med odpravo zaznali več kot 5000 novih t. i. trolov oziroma botov in jim preprečili vstop.

Stranka je dogodek že prijavila Nacionalnemu odzivnemu centru za kibernetsko varnost SI-CERT, policiji in podjetju Meta, ki upravlja družbeno omrežje Instagram.

V tujini že znana praksa

Po Žavbijevem mnenju ni naključje, da je do napada prišlo na drugi dan volilne kampanje. Gre namreč za v tujini že znano prakso, prek katere se po njegovih besedah poskuša vplivati na volitve v drugih državah. "Absolutno sem sicer prepričan v to, da so slovenski volivci in slovenska demokracija pametnejši in močnejši od tega, da bi take manipulacije na njih kakorkoli vplivale," je dejal.

Kot je poudaril Žavbi, v slovenski politiki manipulacije na družbenih omrežjih že več let prihajajo iz "določene kleti, ki deluje tudi na izraelski pogon". Poslanec je ob tem spomnil, da je Golob kot predsednik vlade med drugim izrazil podporo rešitvi dveh držav, torej Izraela in Palestine.

Kibernetski napad
Kibernetski napad
FOTO: Profimedia

"Vemo, da so politične sile tudi v naši državi, ki se zelo rade, zato da imajo političen vpliv, podrejajo vplivom iz tujine, to je že zgodovinsko dejstvo, ampak temu smo se Slovenke in Slovenci večkrat uprli in verjamem, da bomo tudi na teh volitvah kljub poskusom kibernetskih napadov uspeli," je dejal.

Iranski uporabniki?

Po informacijah spletnega Dnevnika se na podlagi uporabniških imen in zapisa imen v arabski oziroma perzijski pisavi sklepa, da ti lažni profili najverjetneje izvirajo iz Irana oziroma da gre za iranske uporabnike. Strokovnjaki pri tem ne izključujejo možnosti, da želi nekdo zgolj ustvariti vtis, da profili prihajajo s tega območja, in tako namenoma preusmeriti pozornost v to regijo.

Cilj tovrstnih napadov je najpogosteje digitalna diskreditacija in razvrednotenje kredibilnosti profila, še poroča Dnevnik.

kibernetski napad svoboda golob

Mi, socialisti na volitve z 'običajnimi delovnimi ljudmi'

SDH odprt za prodajo deležev in nove strateške naložbe

