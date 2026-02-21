Gibanje Svoboda in Golob tarči kibernetskega napada

Kot je pojasnil Lenart Žavbi, so v petek na uradnih profilih na Instagramu Goloba in stranke zaznali veliko število novih profilov ter posledično profila zaprli za javnost. Danes so med odpravo zaznali več kot 5000 novih t. i. trolov oziroma botov in jim preprečili vstop. Stranka je dogodek že prijavila Nacionalnemu odzivnemu centru za kibernetsko varnost SI-CERT, policiji in podjetju Meta, ki upravlja družbeno omrežje Instagram.

V tujini že znana praksa

Po Žavbijevem mnenju ni naključje, da je do napada prišlo na drugi dan volilne kampanje. Gre namreč za v tujini že znano prakso, prek katere se po njegovih besedah poskuša vplivati na volitve v drugih državah. "Absolutno sem sicer prepričan v to, da so slovenski volivci in slovenska demokracija pametnejši in močnejši od tega, da bi take manipulacije na njih kakorkoli vplivale," je dejal. Kot je poudaril Žavbi, v slovenski politiki manipulacije na družbenih omrežjih že več let prihajajo iz "določene kleti, ki deluje tudi na izraelski pogon". Poslanec je ob tem spomnil, da je Golob kot predsednik vlade med drugim izrazil podporo rešitvi dveh držav, torej Izraela in Palestine.

"Vemo, da so politične sile tudi v naši državi, ki se zelo rade, zato da imajo političen vpliv, podrejajo vplivom iz tujine, to je že zgodovinsko dejstvo, ampak temu smo se Slovenke in Slovenci večkrat uprli in verjamem, da bomo tudi na teh volitvah kljub poskusom kibernetskih napadov uspeli," je dejal.

Iranski uporabniki?