Svoboda in Janša družno nad Tonina: 'Izmišljotine, več laži kot stavkov'

Navedbe predsednika NSi-ja Mateja Tonina, ki je v pismu članstvu zapisal, da obstaja "zakulisno sodelovanje" Gibanja Svoboda in SDS-a, v omenjenih dveh strankah ostro zavračajo. "Gre namreč za popolne izmišljotine," pravijo. Predsednik SDS-a Janez Janša je zapisal, da je v Toninovem pismu o SDS-u "več laži kot stavkov". "Za kamerami delitev ni, kdor misli, da je to drugače, živi v zmoti," pa je na novinarski konferenci Toninov zapis podkrepil njegov poslanski kolega Aleksander Reberšek.

Poročali smo že, da je med prazniki v javnosti zakrožilo pismo predsednika NSi-ja Mateja Tonina, namenjeno članstvu, v katerem je znova zavrnil očitke o domnevni povezanosti NSi-ja in SDS-a s sumi podkupovanja, kartelnega dogovarjanja in prirejanja javnih razpisov na Darsu.

Tonin je zapisal, da je to, "kar gledamo, pač cena samostojne NSi", dogajanje pa med drugim pripisal tudi "zakulisnemu sodelovanju med Svobodo in SDS", za katero je po njegovem mnenju jasno, da obstaja. Nadaljeval je, da bo čas pokazal, ali je to sodelovanje tudi priprava terena za sklenitev velike koalicije med predsednikom SDS-a Janezom Janšo in predsednikom vlade in Svobode Robertom Golobom.

icon-expand Soočenje Janeza Janše in Roberta Goloba na POP TV FOTO: Damjan Žibert

Menjava Klakočar Zupančičeve, vpliv na Šetinc Paškovo? Po Toninovih besedah naj bi se namreč Janša in Golob v zakulisju dogovarjala o razrešitvi predsednice DZ-ja Urške Klakočar Zupančič, Svoboda pa naj bi "zaustavila" zdaj že nekdanjo poslanko Svobode Mojco Šetinc Pašek pri preiskovanju financiranja medijev SDS-a. Kot zanimivost je poudaril, da se Svoboda še ni lotila resnega preiskovanja zlorab vpogledov v bančne račune, SDS pa še ni vložil ustavne obtožbe predsednika vlade glede zadnjih razkritij nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar, ki je Golobu znova očitala nedopustno vplivanje na delo Policije. V Gibanju Svoboda dogajanja v drugih strankah in pisem, ki niso namenjena njim, "doslej nismo in tudi v prihodnje ne bomo komentirali", so sporočili za STA. "Lahko pa odločno zavrnemo trditve, ki se v omenjenem pismu nanašajo na našo stranko, gre namreč za popolne izmišljotine," so dodali. Generalna sekretarka Gibanja Svoboda Vesna Vuković je za N1 dejala, da gre za "ene bolj smešnih trditev, ki smo jih v slovenski politiki lahko slišali v zadnjih 14 dneh".

icon-expand Mojca Šetinc Pašek. FOTO: Bobo

Tudi Šetinc Paškova je zatrdila, da nanjo pri delu v preiskovalni komisiji ni vplival nihče iz Svobode. "Tudi če bi se v ozadju kdo želel, se Golob ni vpletal," je zapisala za STA. Tonin se je razpisal tudi o Janši "Glede na to, da so se stara leva omrežja že odpovedala Robertu Golobu, in ob dejstvu, da SD in Levica vedno bolj odkrito iščeta priložnost, da skočita s potapljajoče vladne ladje, je Janez Janša praktično še edini, ki ostane Robertu Golobu pred dokončnim potopom. Ob popolnoma nesposobni vladi in politično izpraznjeni SDS, ki se zateka k zares osupljivim idejam (denimo splošno oboroževanje ljudi), je NSi edina normalna alternativa," je članstvu NSi-ja v pismu sporočil Tonin. Zapisal je še, da si "še enega mandata levičarjev ne moremo več privoščiti, zato je ključno, da že danes postavimo temelje prihodnje desnosredinske vlade". Ob tem pa dodal, da še nobena desnosredinska vlada ni mogla vladati brez koalicijskega partnerja "z drugega političnega brega". "Vztrajanje pri človeku, s katerim nihče ne želi sodelovati, nas od desnosredinske vlade oddaljuje," je zapisal Tonin in dodal, da njihova izjava, da stranka NSi z vlado, ki bi jo vodil Janša, ne bo več sodelovala, nikoli ni bila čustvena, ampak razumska.

icon-expand "V zapisih o SDS je več laži kot stavkov," Toninu odgovarja Janša. FOTO: Bobo

"V zapisih o SDS je več laži kot stavkov," se je predsednik SDS-a Janez Janša na Toninovo pismo odzval na Twitterju. Dodal je, da je to, da Goloba "zapušča tudi NSi", še zadnji dokaz, da se je "globoka država odpovedala Golobu". NSi-ju tudi očita, da ne želi na predčasne volitve, saj da Tonin ni zapisal "niti besede o edinem produktivnem izhodu iz aktualne godlje". Reberšek: Za kamerami delitev ni "Za kamerami delitev ni, kdor misli, da je to drugače, živi v zmoti," pa je na današnji novinarski konferenci Toninov zapis podkrepil poslanec NSi-ja Aleksander Reberšek. Ob tem je zatrdil, da podpira predčasne volitve. "Ampak sanjamo lahko marsikaj, verjamem pa, da se to ne bo zgodilo, ker je ta koalicija preštevilna. Bi bilo pa v dobro slovenskega naroda, da ta vlada čim prej odide," je dodal.

icon-expand Toninov zapis o zakulisnem sodelovanju je danes podprl tudi njegov poslanski kolega. FOTO: Bobo