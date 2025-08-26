Svoboda in Levica kljub opozorilom nadaljujeta z zakonom o konoplji

Predstavnice zdravstvene stroke so danes ponovno opozorile, da bi imela legalizacija konoplje negativne posledice za celotno družbo, predvsem za otroke in mladostnike. Razvrednotila bi njene škodljive učinke in povečala tveganja za prometne nesreče in nesreče na delovnem mestu. Zato predlagajo umik predloga v celoti.
Žibrat je v odzivu na opozorila stroke dejala, da bodo sprejemanje nadaljevali tudi, ker ankete kažejo, da skoraj četrtina prebivalcev konopljo že uporablja. "Torej prohibicija ne deluje in da bi lahko rekli, da bo stanje glede uporabe drastično drugačno po uveljavitvi našega zakona, mislim, da ne drži," je povedala.
Namen zakona je tudi, da obstoječe odrasle uporabnike "spravijo s črnega trga" in jim omogočijo omejeno samooskrbo s konopljo. "Predlog zakona recimo ne uvaja prodaje konoplje, ne uvaja socialnih klubov, ker smo ravno z vidika varnosti želeli preprečiti, da bi nastali večji nasadi konoplje, ki bi lahko predstavljali tudi tveganje za uhajanje konoplje na črni trg," je povedala Žibrat.
V Svobodi se po njenih besedah zavedajo, da konoplja ni za mladostnike in da lahko povzroča tudi duševne motnje, zakon pa vidijo kot priložnost, da se o tem odkrito pogovarjajo. Zdravniške pripombe bodo sicer preučili in se "zagotovo pogovorili o določbi glede kadilnic in glede testiranja zaposlenih".
Po njenih besedah bodo septembra opravili sestanke z nevladnimi organizacijami in stroko, oktobra načrtujejo javno predstavitev mnenj, nato pa bodo skupaj z Levico dorekli končne spremembe. Obravnavo predloga zakona na odboru DZ načrtujejo novembra, sprejem zakona pa decembra. Dodala je, da Levica še vedo podpira zakon, k pogovoru pa bodo povabili tudi SD.
Poslanka Levice Nataša Sukič je za Televizijo Slovenija povedala, da je treba ločiti med tehtnimi argumenti in predsodki. "Gotovo je na strani stroke nekaj tehtnih argumentov, na primer uporaba konoplje za osebno rabo na psihiatriji. Tu se strinjamo, da je treba prisluhniti stroki in tehtne argumente upoštevati," se je odzvala na opozorila stroke.
Meni, da prohibicija pomeni razcvet črnega trga, kjer lahko prihaja do različnih, tudi spornih substanc in mešanic. "Če legaliziraš in reguliraš na pameten način, da tudi osveščaš družbo, kako se varno uporablja konoplja, lahko tako poskrbiš za preventivo in je mogoče dejansko boljše kot zdaj," je prepričana.
V SD o zakonu pričakujejo širšo debato, v katero bodo vključeni tisti, ki zakon podpirajo, in tisi, ki ga ne. Nato pa da bodo pripravili zakon, ki bo imel dovolj varovalk, da ga nekateri ne bodo izkoriščali in da bo v praksi izvedljiv, je danes povedal vodja poslanske skupine SD Jani Prednik. Dodal je, da morajo kot politiki spoštovati voljo ljudstva.
Spomnil je, da v SD niso prispevali glasov za vložitev zakona v DZ, "kar pa ne pomeni, da morda na koncu parlamentarnega postopka ne bo glasov Socialnih demokratov". Sicer pa imajo v SD pripravljen tudi svoj zakon o konoplji za osebno rabo.
Poslanka NSi Iva Dimic pa upa, da bo koalicija slišala mnenje stroke. Ponovila je opozorila, da legalizacija konoplje za osebno rabo pomeni "zadrogirane voznike, omamljene delavce, kar povzroča nevarnost poškodb pri delu in povečanje prometnih nesreč".
"Sem za to, da se popolnoma umakne ta zakon. Preveč je odprtih vprašanj, preveč je že anksioznosti v Sloveniji," meni. Kakršnakoli oblika takega zakona pa bi bila po njenih besedah nesprejemljiva.
Na današnja opozorila stroke glede zakona se je odzval tudi predsednik Piratske stranke Slovenije Jasmin Feratović. Zapisal je, da njihove trditve temeljijo na pavšalnem združevanju različnih zakonodajnih modelov, selektivnem navajanju raziskav ter zanemarjanju obstoja črnega trga. "Ohranjanje statusa quo pomeni ohranjanje kriminala, nekontroliran dostop mladih do konoplje in nadaljnje stigmatiziranje uporabnikov," je prepričan.
