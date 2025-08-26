Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Svoboda in Levica kljub opozorilom nadaljujeta z zakonom o konoplji

Ljubljana, 26. 08. 2025 18.52 | Posodobljeno pred 12 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
A.K. , STA
Komentarji
10

Predlagateljici zakona o konoplji za omejeno osebno rabo Svoboda in Levica bosta kljub opozorilom zdravstvene stroke nadaljevali njegovo sprejemanje, je dejala poslanka Svobode Sara Žibrat. Stališča zdravniške stroke delno razumejo, saj so varuhi javnega zdravja, a da bodo sprejemanje nadaljevali, ker je bila takšna volja ljudstva, je dodala.

Predstavnice zdravstvene stroke so danes ponovno opozorile, da bi imela legalizacija konoplje negativne posledice za celotno družbo, predvsem za otroke in mladostnike. Razvrednotila bi njene škodljive učinke in povečala tveganja za prometne nesreče in nesreče na delovnem mestu. Zato predlagajo umik predloga v celoti.

Žibrat je v odzivu na opozorila stroke dejala, da bodo sprejemanje nadaljevali tudi, ker ankete kažejo, da skoraj četrtina prebivalcev konopljo že uporablja. "Torej prohibicija ne deluje in da bi lahko rekli, da bo stanje glede uporabe drastično drugačno po uveljavitvi našega zakona, mislim, da ne drži," je povedala.

Preberi še Zdravstvena stroka za umik konoplje: povečano tveganje za nesreče

Namen zakona je tudi, da obstoječe odrasle uporabnike "spravijo s črnega trga" in jim omogočijo omejeno samooskrbo s konopljo. "Predlog zakona recimo ne uvaja prodaje konoplje, ne uvaja socialnih klubov, ker smo ravno z vidika varnosti želeli preprečiti, da bi nastali večji nasadi konoplje, ki bi lahko predstavljali tudi tveganje za uhajanje konoplje na črni trg," je povedala Žibrat.

V Svobodi se po njenih besedah zavedajo, da konoplja ni za mladostnike in da lahko povzroča tudi duševne motnje, zakon pa vidijo kot priložnost, da se o tem odkrito pogovarjajo. Zdravniške pripombe bodo sicer preučili in se "zagotovo pogovorili o določbi glede kadilnic in glede testiranja zaposlenih".

Po njenih besedah bodo septembra opravili sestanke z nevladnimi organizacijami in stroko, oktobra načrtujejo javno predstavitev mnenj, nato pa bodo skupaj z Levico dorekli končne spremembe. Obravnavo predloga zakona na odboru DZ načrtujejo novembra, sprejem zakona pa decembra. Dodala je, da Levica še vedo podpira zakon, k pogovoru pa bodo povabili tudi SD.

Gojenje konoplje v medicinske in znanstvene namene
Gojenje konoplje v medicinske in znanstvene namene FOTO: Shutterstock

Poslanka Levice Nataša Sukič je za Televizijo Slovenija povedala, da je treba ločiti med tehtnimi argumenti in predsodki. "Gotovo je na strani stroke nekaj tehtnih argumentov, na primer uporaba konoplje za osebno rabo na psihiatriji. Tu se strinjamo, da je treba prisluhniti stroki in tehtne argumente upoštevati," se je odzvala na opozorila stroke.

Meni, da prohibicija pomeni razcvet črnega trga, kjer lahko prihaja do različnih, tudi spornih substanc in mešanic. "Če legaliziraš in reguliraš na pameten način, da tudi osveščaš družbo, kako se varno uporablja konoplja, lahko tako poskrbiš za preventivo in je mogoče dejansko boljše kot zdaj," je prepričana.

V SD o zakonu pričakujejo širšo debato, v katero bodo vključeni tisti, ki zakon podpirajo, in tisi, ki ga ne. Nato pa da bodo pripravili zakon, ki bo imel dovolj varovalk, da ga nekateri ne bodo izkoriščali in da bo v praksi izvedljiv, je danes povedal vodja poslanske skupine SD Jani Prednik. Dodal je, da morajo kot politiki spoštovati voljo ljudstva.

Spomnil je, da v SD niso prispevali glasov za vložitev zakona v DZ, "kar pa ne pomeni, da morda na koncu parlamentarnega postopka ne bo glasov Socialnih demokratov". Sicer pa imajo v SD pripravljen tudi svoj zakon o konoplji za osebno rabo.

Poslanka NSi Iva Dimic pa upa, da bo koalicija slišala mnenje stroke. Ponovila je opozorila, da legalizacija konoplje za osebno rabo pomeni "zadrogirane voznike, omamljene delavce, kar povzroča nevarnost poškodb pri delu in povečanje prometnih nesreč".

"Sem za to, da se popolnoma umakne ta zakon. Preveč je odprtih vprašanj, preveč je že anksioznosti v Sloveniji," meni. Kakršnakoli oblika takega zakona pa bi bila po njenih besedah nesprejemljiva.

Na današnja opozorila stroke glede zakona se je odzval tudi predsednik Piratske stranke Slovenije Jasmin Feratović. Zapisal je, da njihove trditve temeljijo na pavšalnem združevanju različnih zakonodajnih modelov, selektivnem navajanju raziskav ter zanemarjanju obstoja črnega trga. "Ohranjanje statusa quo pomeni ohranjanje kriminala, nekontroliran dostop mladih do konoplje in nadaljnje stigmatiziranje uporabnikov," je prepričan.

konoplja zakon osebna raba
Naslednji članek

UKC Ljubljana se sprašuje: Kje ste obrtniki?

SORODNI ČLANKI

Zdravstvena stroka za umik konoplje: povečano tveganje za nesreče

Zdravniki lahko odslej predpišejo medicinsko konopljo za katerokoli stanje

KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
2mt8
26. 08. 2025 19.08
Naj uzakonita še obvezen Titov portret v vsako stanovanje. Naj jima ne bo nerodno.
ODGOVORI
0 0
ta_pametni
26. 08. 2025 19.08
-1
Res so optimisti, če mislijo da ukvarjanje s tole tematiko, jim bo prineslo zmago na volitvah.
ODGOVORI
0 1
SDS_je_poden
26. 08. 2025 19.08
Ne gre se za politično potezo, ampak za spoštovanje volje ljudstva.
ODGOVORI
0 0
natas999
26. 08. 2025 19.06
-1
teli so vsi za na psihijatrijo
ODGOVORI
0 1
Ricola Swiss
26. 08. 2025 19.05
+0
A to je ta fantek iz svobode?
ODGOVORI
1 1
AlexReal
26. 08. 2025 19.03
+1
Stroka je proti, predlog je na referendumu dobil minimalno podporo Slovencev (glede na to, koliko jih je glasovalo za ) zakaj torej tak pritisk , kdo tako pritiska za sprejem zakona, o katerem stroka pravi, da bo naredil škodo !
ODGOVORI
2 1
SDS_je_poden
26. 08. 2025 19.06
+1
Tudi na škodljivost alkohola in cigaret opozarja stroka, pa so prosto dosegljivi. Narod se je izrekel na referendumu, treba je voljo spoštovati.
ODGOVORI
1 0
Buci in Bobo
26. 08. 2025 19.06
-1
Za prijatelje!
ODGOVORI
0 1
pravica1
26. 08. 2025 19.06
+1
Ja v demokraciji je tudi minimalna podpora dovolj. Na glavo bi se radi postavili, da bi sli proti volji ljudstva.
ODGOVORI
1 0
Midelamodrugace
26. 08. 2025 18.57
Sara kraljica tega 😂🤣🤣
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1155