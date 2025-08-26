Svoboda in Levica kljub opozorilom nadaljujeta z zakonom o konoplji

Predlagateljici zakona o konoplji za omejeno osebno rabo Svoboda in Levica bosta kljub opozorilom zdravstvene stroke nadaljevali njegovo sprejemanje, je dejala poslanka Svobode Sara Žibrat. Stališča zdravniške stroke delno razumejo, saj so varuhi javnega zdravja, a da bodo sprejemanje nadaljevali, ker je bila takšna volja ljudstva, je dodala.

Predstavnice zdravstvene stroke so danes ponovno opozorile, da bi imela legalizacija konoplje negativne posledice za celotno družbo, predvsem za otroke in mladostnike. Razvrednotila bi njene škodljive učinke in povečala tveganja za prometne nesreče in nesreče na delovnem mestu. Zato predlagajo umik predloga v celoti. Žibrat je v odzivu na opozorila stroke dejala, da bodo sprejemanje nadaljevali tudi, ker ankete kažejo, da skoraj četrtina prebivalcev konopljo že uporablja. "Torej prohibicija ne deluje in da bi lahko rekli, da bo stanje glede uporabe drastično drugačno po uveljavitvi našega zakona, mislim, da ne drži," je povedala.

Namen zakona je tudi, da obstoječe odrasle uporabnike "spravijo s črnega trga" in jim omogočijo omejeno samooskrbo s konopljo. "Predlog zakona recimo ne uvaja prodaje konoplje, ne uvaja socialnih klubov, ker smo ravno z vidika varnosti želeli preprečiti, da bi nastali večji nasadi konoplje, ki bi lahko predstavljali tudi tveganje za uhajanje konoplje na črni trg," je povedala Žibrat. V Svobodi se po njenih besedah zavedajo, da konoplja ni za mladostnike in da lahko povzroča tudi duševne motnje, zakon pa vidijo kot priložnost, da se o tem odkrito pogovarjajo. Zdravniške pripombe bodo sicer preučili in se "zagotovo pogovorili o določbi glede kadilnic in glede testiranja zaposlenih". Po njenih besedah bodo septembra opravili sestanke z nevladnimi organizacijami in stroko, oktobra načrtujejo javno predstavitev mnenj, nato pa bodo skupaj z Levico dorekli končne spremembe. Obravnavo predloga zakona na odboru DZ načrtujejo novembra, sprejem zakona pa decembra. Dodala je, da Levica še vedo podpira zakon, k pogovoru pa bodo povabili tudi SD.

Gojenje konoplje v medicinske in znanstvene namene